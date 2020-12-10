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鵬管處「屏東觀光圈」成立　展示200項特色旅遊「珍珠商品」

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▲由大鵬灣風景區管理處為平台的「屏東觀光圈」10日在屏東縣政府打造的「孫立人將軍行館」舉辦成立大會 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲由大鵬灣風景區管理處為平台的「屏東觀光圈」10日在屏東縣政府打造的「孫立人將軍行館」舉辦成立大會 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

由大鵬灣風景區管理處為平台的「屏東觀光圈」10日在屏東縣政府打造的「孫立人將軍行館」舉辦成立大會，並結合屏東縣政府扎實亮眼的觀光資源，展示超過200項特色旅遊亮點的「珍珠商品」，及43條已上架平台銷售的遊程「項鍊產品」，接下來具體的行銷及輔導行動措施。

▲由大鵬灣風景區管理處為平台的「屏東觀光圈」10日在屏東縣政府打造的「孫立人將軍行館」舉辦成立大會 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼屏東觀光圈成立、端出亮點行程。

▲由大鵬灣風景區管理處為平台的「屏東觀光圈」10日在屏東縣政府打造的「孫立人將軍行館」舉辦成立大會 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

成立大會邀集屏東各區食宿遊購行的特色業者，屏東的青年團體、返鄉年輕創業家一同與會，並邀請OTA（Online Travel Agency線上旅行社）、旅遊科技與電商企業等蒞臨，與屏東業者共同交流如何透過未來的緊密合作，為屏東觀光圈的發展共好。

交通部觀光局張錫聰局長表示，觀光圈的目的在於提高顧客滿意度，業者有錢賺。屏東地處熱帶，蘊含非常豐富的天然及人文元素，加上複合式地形，在東亞區域上的旅遊競爭力十足。

近年來，在縣政府積極營造友善觀光環境下，從屏北農事體驗、健行郊遊；屏東市區即將完工的「勝利星村」文化區域，展現眷村風格生活；屏東中部有潮州、萬巒等客家聚落，美食和文創亮點充沛；近海的東港、林邊、佳冬、枋寮蘊藏豐富的海鮮特色料理；小琉球是「向海致敬」水上活動、生態教育的完美戶外教室；屏東大武山沿線的原住民部落，是獨具南島風情的體驗環境；恆春墾丁更是連3年蟬聯國際客最喜歡景點寶座，提供了屏東觀光圈在行銷上豐富的觀光資源。

這次屏東觀光圈的策略目標與最大的特色就是「行銷先行」，帶動「數位轉型」，將珍珠、項鍊的網路觸及率提高，與國際接軌，故將媒合與國際級線上旅行社（OTA）簽訂MOU，即將簽訂包括亞洲最大的目的地體驗平台Klook客路、全球民宿預訂平台Airbnb、亞太地區元搜索領導品牌Hotels Combined等，成立大會當日確認簽訂MOU夥伴為國內知名線上旅行社易遊網，為屏東觀光建立長期「數位化」、「國際化」的合作夥伴。

善用全球數位新通路與創新思維，打造最前端的旅遊服務與推廣。同時結合地方創生的議題，實踐在旅遊商業和社區營造之間的互利共好合作，為「永續觀光」奠定基礎。

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