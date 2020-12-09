猴硐走山前一天...列車經過已「冒火」！台鐵還原搶通經過

▲台鐵瑞芳-猴硐間土石崩塌，壓壞電車線桿，冒出火花及濃煙。（圖／翻攝東森新聞）

記者李宜秦／台北報導

台鐵瑞芳-猴硐間因連日大雨且緊鄰邊坡，於11月30日下午發現邊坡滑動，影響電力桿造成電車線異常。該路段在走山前，就已因大雨封鎖過一次，今日被爆出通車後有區間車通過時，該處仍出現火光，之後又發生走山意外，台鐵局再緊急封鎖路段。台鐵局回應還原事發經過。

台鐵局表示，瑞芳-猴硐間西正線12公里+233公尺處，因連日大雨且緊鄰邊坡，於11月30日下午發現邊坡滑動，影響電力桿造成電車線異常，經緊急處理將電車線調至正位後恢復通車，並同步派員於現場監看邊坡狀況。

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經監看人員發現，因夜間持續降雨造成邊坡滑動加劇，考量行車安全，於12月1日上午7時29分封鎖西正線，以東正線單線雙向慢行運轉，並啟動緊急搶修作業，同時成立一級應變中心負責協調並掌控各項作業進行。

現場緊急打除滑動之邊坡擋土結構，辦理噴凝土進行緊急邊坡保護，並施作臨時電力桿，緊急搶修作業於12月3日完成恢復雙線通行。並將俟天氣好轉後，進行邊坡加固改善工程。

▲台鐵瑞芳-猴硐間土石崩塌。（圖／翻攝東森新聞）

台鐵局表示，邊坡搶修恢復通車後，持續24小時派員監控邊坡穩定狀況，並採列車慢行通過，確保行車安全，相關列車運轉及路線安全亦由臺鐵調度總所及工程單位嚴密監控。

該地區因大雨持續不斷，導致背斜地層之土石含水量過高，產生裂縫，造成原邊坡滑動地段發生大規模坍塌，造成東、西正線中斷，目前現場搶修工作施作方式採階梯式進行刷坡並辦理鋼軌樁打設加固，原估算鬆動土石約4,000立方公尺，預計12月8日恢復通車。

惟因12月6日上午持續大雨，土方坍塌規模擴大約近1萬立方公尺，目前評估約需再3天完成土方清運，後續辦理軌道、電力及號誌復原工程約2天，預計於12月13日東正線搶修完成，針對未來長期性工程改善，已由工程顧問公司現勘初步研析，朝以明隧道方式進行規劃工程，確保該路段之邊坡穩定。