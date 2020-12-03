住宿狂被鬼壓床　國中妹掛「108顆佛珠」：很好睡！成績突飛猛進

▲您有戴佛珠的習慣嗎？（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享以前常被鬼壓床，「最恐怖的一次是被壓腰腹部，祂死命地壓！很痛～還呼吸困難」，直到掛了一串佛珠就很少遇到。有網友則說，「佛珠常唸佛號可以增加佛珠的加持力。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，記得國中時住宿舍上下舖，那時很容易就遇到鬼壓床，因太多次了，所以就在床頭掛了一串108顆的佛珠，自從有了這串佛珠每天都很好睡，成績也突飛猛進。

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原PO表示，有天晚上照常入睡，睡一半突然又被壓，「我心想幹嘛來擾我清夢，但我又想『耶～我的佛珠怎麼沒有效力了啊』？這念頭一起來，那鬼馬上不壓走了。從那天起我還是會偶爾把佛珠拿起來唸一下，之後就很少遇到鬼壓床了！真的很神奇！」

▼原PO國中住宿是睡上下舖。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

對此，有網友直呼，「一次就嚇死了還能經常被壓，可見心臟很大顆。」原PO回，「當時住宿舍真的沒的選擇，剛開始也都很怕被壓，本來被壓都要一直唸佛號，後來掛佛珠就省事多了。」

另一人好奇，「被壓是不是感覺有東西在身體飄移呢？為什麼無形的要這樣亂壓人。」原PO回，「我最恐怖的一次是被壓腰腹部，它死命地壓！很痛～還呼吸困難。」其他人留言，「108唸珠，破108刧，很好用但唸要持之以恆」、「佛珠常唸佛號可以增加佛珠的加持力。」