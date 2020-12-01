北市鬧區中午見鬼！她見「螢光大叔」走超快　一問才知離世1個月

▲原PO的媽媽一問，才知道95歲鄰居已離世一個月。（圖／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

「正午時分見鬼，這不是平行宇宙是什麼？」家住台北的一名網友表示，媽媽講了一件很有意思的事情，他想問大家，「換了是你，會告訴她（鄰居）嗎？」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，鄰居大叔高齡95歲，但他重養生每日都在健走，天氣好在運動場走，下雨就在一樓大廳裡走；為避免交通意外，大叔一向穿得醒目，螢光橘上衣、螢光綠褲子，數年如一日。

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「我們同是大樓第一代住民，彼此有30年的交情。」原PO指出，媽媽每次見到大叔，都會稱讚他保養得好；近日某天中午11時，媽媽去市場買菜，見螢光大叔走在前方，依舊健步如飛，「我娘跟在後頭，直到大叔身影從OO路拐向OO路。」

原PO說，媽媽回家時在電梯間，碰到正要出門買午餐的大叔太太，「我娘說，『妳還買什麼午餐，你們夫妻就兩個人，一起去吃就好啦！』太太一聽，問我娘說，『妳不知道啊？我老公已經走了』。講完，哇的一聲哭了出來。」

▼原PO鄰居已離開一個月。（圖／示意照）

「我娘心中大為震驚，急問，老公什麼時候走的？」原PO表示，原來鄰居已離開一個月了，算是在睡夢中走的，非常有福氣，母親也陪著掉眼淚，「最終，我娘沒說出來。換作是你，會不會告訴太太剛才看見什麼？正午時分見鬼，這不是平行宇宙是什麼？」

對此，有網友留言，「不會說，因為感覺鄰居阿姨還在難過，等她不難過了再說可能好一點！不然可能會覺得怎麼我沒看到老伴，卻是鄰居看到？」原PO回，「我也是這樣想的，您真貼心。」

有人好奇，「即然是鄰居，鄰居有人離開，那家鄰居沒辦喪事嗎？有辦喪事，你媽媽應該會知道不是嗎？」原PO回，「大樓住戶多，不會知道的。我爹走了多年，還有鄰居在問你爸爸好嗎？」

一名網友則分享自身經驗，她5歲那年，媽咪心肌梗塞而往生，但那時年紀小不是很懂死亡的定義；在媽咪走後沒幾天，有次半夜起床尿尿，看見媽媽在門口悲傷看著她，「我趕緊跑到床舖上搖醒我大姐說，媽咪怎麼站在門口看我尿尿呢？我姐嚇傻了，直叫我趕快睡覺不要亂講話……」