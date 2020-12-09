豆奶攤毒死兒！老闆創「豆作職人」地下豆漿　父心痛：幕後有高人

▲嘉義豆奶攤老闆自創「豆作職人」，改做地下黑心豆漿。（圖／翻攝「郭職人」臉書）

記者許力方、李忠憲、唐詠絮／台中報導

嘉義豆奶攤民雄店2018年發生集體中毒案，造成中正大學林姓碩士生因延誤就醫暴斃，總店郭姓負責人獲判無罪，沒想到警方卻接獲檢舉，發現他另起爐灶，改經營地下工廠賣豆漿、奶茶、杏仁茶，還號稱有「ISO認證」，但根本沒有工廠登記，讓林父無奈痛批「幕後有高人指導」，根本沒把法律放在眼裡。

2018年4月，53名顧客因食用嘉義豆奶攤民雄店的「法式吐司」出現發燒、噁心、上吐下瀉等症狀，當中林姓碩士生返回宿舍3天後，被發現倒臥房間暴斃身亡，法醫相驗後認為他未就醫，併發腸胃炎，加上長時間未進食、補充水分，出現脫水，導致沙門氏菌全身侵犯性感染，否則一般而言，若及時就醫，應不至於死亡。

▲郭男被檢舉地下工廠，查扣偽標飲品2920罐、937包成品等移送。（圖／記者李忠憲翻攝）



法官參酌解剖報告等後，認定沙門氏桿菌造成食物中毒，應不至於死亡，難以將死亡結果直接歸責於3名登記負責人被告：郭男、劉女、吳女，或以業務過失致死論責，考量雙方已經達成和解並賠償完畢，因此依違反《食安法》判處3人6個月徒刑，可易科罰金，其中郭姓負責人無法證實介入民雄店經營，獲判無罪。

審理期間，刑事警察局中部打擊犯罪中心卻接獲檢舉，發現郭姓負責人改於嘉義市東區立仁路設立「地下工廠」，自創品牌「豆作職人」生產豆漿、米漿、奶茶、杏仁茶、紅茶、薏仁漿等飲料，打著通過ISO認證、投保產品責任險等招牌，今年9月起大膽架設臉書、蝦皮網站，或LINE揪團找網紅行銷，在實體店面販售，詐騙消費者。

「豆作職人」推出一系列豆類飲品，新品牌包裝有模有樣，但其實認證標籤都是假的，杏仁茶未標示添加香精、豆漿也沒有標示添加消泡劑，騙過60間實體店家，警方2日前往搜索工廠、辦公室等5處後，帶回郭男及13名員工，查扣偽標飲品2920罐、937包成品及生產機具、5輛貨車等證物，訊後依詐欺、為造文書、食安法等將14人移送。

林父8日受訪時，聽聞郭男爆發黑心食品案，無奈痛批「他的心態就這樣，他之前出了事情就無罪了，當然就是想說多賺錢，用網路再去賺錢！」覺得他根本沒有把法律放在眼裡，因為幕後有高人指導，「法院可以花一點小錢就可以…你看就判無罪」，邊打官司邊做地下工廠，實在很過分、很荒唐！

林父認為，郭男的事業是爸爸交給他的，錢是他在賺、也是他在花，但是找來很多人頭，「導致有時候我們小老百姓要去走法律途徑，也查不出所以然啦！」找不到與郭男的關係。