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吃「轉胎丸」女變男　嬰長大後「讓父母又驚又悔」

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▲▼嬰兒游泳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大陸社會普遍重男輕女，造成年輕媽媽的生產壓力。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

華人社會重男輕女觀念普遍存在，尤其在大陸還是十分迷信。為了求得一子，坊間開始流行「轉胎丸」，不少長輩，甚至是90後的年輕孕婦迷信購買。產下的嬰兒不但沒有扭轉性別，反而「嚴重畸型」或是出現「雙性別」的嚴重缺陷。

根據大陸媒體今日頭條報導，早期民間流傳生男秘方、包生男的藥物一直存在。這幾年，大陸非常流行的「轉胎丸」，格外引人注目。「轉胎丸」又名換胎藥，業者自稱能將孕婦腹中胎兒性別轉換的神藥。由於大陸禁止孕婦照超音波確認性別，大陸有不少年輕媽媽，在婆家壓力下，求吃藥轉換胎兒性別，希望能生下一子。

實際上，「轉胎丸」真的有效嗎？舉例，有的胎兒發育的時間較晚，第二性徵不明確，照超音波也無法判定，有些孕婦冒險服藥後產下男嬰，以為「轉胎丸」有效，殊不知自己本來懷的就是男嬰。

▲▼大陸流行轉胎丸，號稱可以扭轉胎兒性別女轉男。 。（圖／翻攝央視、澎湃新聞 ）

▲大陸流行轉胎丸，號稱可以扭轉胎兒性別女轉男。 （圖／翻攝 央視新聞 ）

「轉胎藥」成分實際都是雄激素甲基睪丸素，運用大量的雄性激素讓本該發育成正常女性的胎兒外殖器男性化。在胚胎階段接觸到大劑量雄激素，會導致有的孩子陰蒂畸形肥大，看起來宛如男性陰莖。有的孩子陰唇腫大融合，看起來像是男性睪丸。同時，體內又擁有卵巢、子宮、陰道。

有些女嬰被從小當做男孩來養，直到青春期，乳房開始發育，有的開始偶爾來月經，家長才意識到不對勁。帶孩子去醫院檢查，被告知這在醫學上被稱為女性假兩性畸形，也就是新聞中的「雙性人」。

▲▼大陸流行轉胎丸，號稱可以扭轉胎兒性別女轉男。 。（圖／翻攝央視、澎湃新聞 ）

▲大陸「轉胎丸」誇張廣告。（圖／翻攝 澎湃新聞 ）

據了解，治療假兩性畸形，矯正手術最佳的年齡是2到4歲。但在大陸，由於家長的不重視和對這種病的無知，太多孩子就醫時已錯過最佳手術時機。

到底「轉胎」是否有方法？女性的性染色體是XX組合，男性的性染色體是XY組合，想強行把胎兒的X變成Y，是絕對不可能辦到的。「生男生女從受精卵形成的那一刻就已經注定，所謂轉胎根本是無稽之談。」

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