美女OL拼工作「公司最晚下班」！28歲淋巴癌4期：我是家裡支柱

▲28歲女抗癌爆紅。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一篇名為《如何度過人生艱難：魔都28歲硬核知識型美少女自救指南》的公眾號文章近日走紅。時間追溯到2018年10月，正在溫州出差的周韻嬌收到一條簡訊，告知她正處於「濾泡型淋巴瘤4期」。雙學位本科、法律碩士、金融行業從業者……，一路按部就班地走來，她沒想到，淋巴癌成了自己28歲那年最大的不確定性。

據《澎湃新聞》報導，患淋巴瘤的概率大約是百萬分之一，而在28歲的年紀，同時罹患淋巴瘤與系統性紅斑狼瘡這兩種病的概率，是千萬分之七。2018年，周韻嬌例行體檢，醫生要求做額外檢查，她第一反應還是「怎麼可能有事」？

確診前她從沒感到身體有任何不適，她在一家私募基金任職投資經理，一天可以工作十幾個小時，是給整層辦公樓關燈的勞模員工，出差也經常飛紅眼航班，在路上補眠。

之後她去溫州出差，開會間隙，收到醫生簡訊，得知自己已經癌症末期。淋巴系統遍佈全身，癌細胞也是。當時的PET-CT影像顯示，她的身體從四肢肌肉、所有主要臟器，全是發亮的病灶，用她自己的話說，「就像一棵掛滿彩燈的聖誕樹。」

她愣住了，用手機查，得知這個病的晚期無法徹底治癒，但如果治療得當，也可以活很久。當時，她離開會議室，上了個廁所，「待了10分鐘吧，回去開會。」

她奮鬥多年，成為家里的支柱，保障父母過上體面、有安全感的晚年生活，但日後他們將面臨的現實，那些還未发生，卻具象得歷歷在目的場景，讓她恐懼。在確定省錢的治療方案和醫院後，開始做財務預算，尤其父母開銷，然後寫遺囑，分配「身後財產」，在備忘錄上記下各種資訊。

而她憑藉過硬的職業素養，把所有能確定的選項都鎖入細密的思維導圖，試圖來一場與癌症的「硬核」對抗。對抗的第一個成果-《如何度過人生艱難：魔都28歲硬核知識型美少女自救指南》，於2018年11月4日發在了她的個人公眾號上。

那時周韻嬌剛做完第一次化療，暈眩、噁心，吐得昏天黑地，全身浮腫，小便都是紅藥水的顏色。直至回家後迎來第一個清晨，半睡半醒間聽到公婆燒飯打掃的聲響，丈夫喊著「小夥子，快起來吃早飯」，她才意識到自己挺過去了。

2年間，周韻嬌僅被「治癒」了2個月。一階段化療結束後，腫瘤復發。治了1年，病情幾乎回到原點，甚至更差。她的5年生存率（注：指癌症病人經過治療後生存5年以上的比例）是50%，病情的反覆讓她變得「佛系」，不再為此焦慮，甚至故作樂觀，「感覺自己還能蹦躂30年。」

1年有一半時間待在醫院的周韻嬌，開始直面人世間最真切的死亡和傷痛，看見太多死亡後，她深刻意識到，從容、體面、減少痛苦的臨終歲月有多重要。兩年間，她一直維持著公眾號更新，發了60多篇文章，從「大病經濟毒性」、「免疫力經濟」等專業科普，到婚戀、外貌等日常思考，不一而足。

她的公眾號成為許多人的樹洞，每次發完推文，她都會花四5小時回覆留言，也陪伴很多病友度過人生至暗時刻。現在，她想被更多人看到，想用她的故事，給抗癌增加一些新的維度，想成為一個「燈塔型患者」，告訴別人「癌症不是必然的死亡與絕望」。