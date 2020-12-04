50歲男子胸口悶痛！數值全正常…醫見「左胸腫塊」嚇壞：半年就走了

▲男子做完電腦斷層掃描，才知道罹患乳癌。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者柯振中／綜合報導

男子胸口悶痛，就醫竟確診乳癌！一名男子因為胸口不適，前往醫院就診，做了心電圖、抽血、X光等檢查，一切數值都顯示正常，不料做完電腦斷層，竟是罹患乳癌，而且還轉移到腋下的淋巴結。

急診科醫師柯世祐在東森節目《醫師好辣》中分享，他先前曾接到一名急診病患，是50多歲的男性，該病患主述「胸口不舒服」，因此懷疑是罹患冠心病，立刻安排心電圖、抽血、X光等檢查。

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做完一系列檢查，柯世祐發現，病患的一切數值都很正常，接著開始思考，是否得到帶狀皰疹，因此要求病患把衣服脫下。不過，男子也沒有罹患帶狀皰疹，讓柯世祐感到相當奇怪，再進一步查看，發現男子的左胸腫大，「所以我就跟他說，你發現你左邊胸部比較腫脹多久？」

▼男子的心電圖、抽血、X光檢查都相當正常，沒想到竟是得了乳癌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



男子回答，左胸較為腫脹已有半年的時間，但因為不適感很低，所以沒有特別在意。柯世祐一聽，覺得不太對勁，安排電腦斷層掃描，沒想到竟然發現男子乳房有腫塊，「而且他腋下淋巴結都已經比較脹大，應該是有轉移了。」

柯世祐立刻替男子安排到一般外科，交由專門醫師處理。可惜的是，男子雖然經過開刀治療、淋巴廓清、化療與電療的療程，但仍因為感染，半年內就喪命了。

柯世祐指出，男性得乳癌不常見，但依據同一期別的數據來看，男性若長了乳房腫瘤，死亡率將比女性高出41％，且比照5年的存活率，男性也比女性要低了百分之五、10年存活率低了百分之十三，所以男性沒事的時候，也要進行自我檢測。

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