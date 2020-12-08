人行副行長：加快「法定數位貨幣」的研發和試驗

▲中國推動發行數位人民幣。（圖／CFP）



記者陳政錄／綜合報導

中國大陸近年積極推進「數位人民幣」，降低對紙鈔的依賴。據中國人民銀行（大陸央行）副行長陳雨露8日發表的最新署名文章，內容提出，要加快中央銀行法定數位貨幣的研發和可控試點，保障支付安全，加強金融科技創新研究以及在金融基礎設施建設中的應用，彌合「數位鴻溝」。

陳雨露以《「雙循環」新發展格局與金融改革開放》為題發表文章，介紹在中共中央第十四個五年規劃、2035年遠景目標下的金融改革發展，重點包括助力「雙循環」新發展格局、把握第四次金融革命機遇、完善中國特色科創金融體系、建設高質量金融基礎設施、構建綠色金融體系、普惠金融、支持民生發展、提升風險管理等。





▲中國人民銀行。（圖／視覺中國）

陳雨露表示，要推進治理體系和治理能力現代化，進一步滿足《民法典》《外商投資法》等法律的法治化要求，實現調控、監管、市場之間更友好的結合。

他提到，要加快推進上海國際金融中心建設、支持香港離岸人民幣市場發展、進一步完善跨境人民幣政策框架，穩慎推進人民幣國際化。同時，探索建立新能源人民幣計價結算體系等。

在金融機構方面，陳雨露說，要鼓勵開發多樣化養老金融產品，將數位化技術、電商平台與消費金融發展深度結合，推廣ESG（環境、社會和公司治理）理念、探索金融支持高科技農業發展的有效路徑、為科技創新企業提供全方位金融服務等。

陳雨露認為，要把握第四次金融革命機遇，探索大數據、雲計算、人工智慧、分佈式數據庫等新興技術在金融領域的安全應用。

所謂中國官方積極推動，由人行發行的數位貨幣「DCEP(Digital Currency Electronic Payment)」，就是人民幣的虛擬版，透過數位貨幣、行動支付平台，替代一部分的法定貨幣；人行數位貨幣研究所所長穆長春曾說明，數位貨幣的功能和紙鈔完全一樣，僅型態是數位化。

他還說，人行數位貨幣和微信、支付寶等平台不存在競爭關係，後兩者是「錢包」，數位人民幣是「錢包的內容」。

另雖目前中國官方未公告發布時間點，但人行已在今年4月，宣布於深圳、成都、蘇州、北京郊區雄安等四地，以及部分2022年冬奧場域，試行數位人民幣。

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