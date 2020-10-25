人行：推動更多社會資本投向新基建

▲中國人民銀行副行長范一飛。（圖／大陸國新辦）

記者陳政錄／綜合報導

應對新冠肺炎疫情後、下階段「十四五」時期的經濟發展，第二屆外灘金融峰會今於上海舉行。中國人民銀行副行長（大陸央行）范一飛表示，要統籌佈局新基建金融工作，強化對新基建的金融資質，同時全面加快金融數位化轉型步伐。

范一飛說，既要高質量推進數字金融基礎設施建設，也要強化對新基建的金融支持，為全力做好新基建工作貢獻力量。

他表示，要在助產業方面，圍繞新基建資金需求優化信貸模式，通過債權股權供應鏈、再融資等方式，豐富資本市場工具，延伸服務新基建的業務鏈條來有效推動更多的社會資本投向新基建。

於金融數位化轉型上，他提到，在加快健全適應數字經濟發展的現代金融體系上，誰抓住數據這一戰略性資源，透過科學合理加以運用，就能為構建新發展格局提供全方位、多層次的金融支持。

中國財政部副部長鄒加怡表示，為有效防範全球金融體系中的風險，下一步，要把握好逆週期調節和金融穩定的關係、協調好金融監管與經濟發展的關係、平衡好金融科技與金融安全的關係，防止金融科技誘導過度金融消費，防止金融科技成為規避監管、非法套利的手段。

新型基礎設施建設（新基建）是大陸官方，於今年全國兩會《2020年國務院政府工作報告》重點提到「兩新一重」中的其中一新，表明黨中央推動的智慧經濟時代新發展理念，涵蓋5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智慧、工業互聯網七大領域，涉及諸多產業鏈 。

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