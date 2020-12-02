土豪徵女助理！年薪400萬「陪環遊世界」　應徵條件曝…網狂嫌錢少

▲應徵者身高不能低於160公分，要會2門以上外語、會開跑車還要會彈鋼琴等。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

現代年輕人起薪普遍不高，可以領到優渥薪水又輕鬆的工作，可說讓每個人夢寐以求。大陸上海一間家政公司近日公布一條徵人訊息，尋求「女性生活助理」一名，條件是會2門以上外語、會開跑車、會彈鋼琴等，年薪則高達人民幣50萬至100萬元（（約新台幣217萬至434萬元），超優待遇引發大批網友熱議。

綜合陸媒報導，該家政公司近日發布招聘啟示，徵求一名年齡25歲至40歲的女性生活助理，應徵者必須具備以下條件，包括大學以上學歷，身高不低於160公分、最好會2門外語、熟練掌握開跑車技能、擁有藝術氣息、熱愛生活、懂紅酒、會彈鋼琴、懂得理財及投資等，有海外留學經驗者優先考慮。

▲徵人訊息引發網友討論。（圖／翻攝自微博）

至於待遇方面，業主除了開出人民幣50萬元至100萬元的豐厚年薪，還能和老闆一起環遊世界，相關訊息一出隨即引起外界熱議。家政公司負責人透露，該職位類似公司的行政助理，因老闆的財力驚人，除了擁有私人飛機，家裡的車也幾乎都是要價數百甚至上千萬的名貴超跑，所以才要求應徵者具備一定開車技術。

針對該則徵人訊息，其他網友紛紛留言「資本家的生活就是怎麼樸實無華且枯燥」、「感覺符合這個要求的女孩本身就很有錢，人家還做這個幹嘛」、「女孩子有這些條件、有這些本事，早自己就能年入百萬了」、「對能達到這個要求的人來說，一百萬低了，人家有這個能力可以找到更體面收入更高的工作」。

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