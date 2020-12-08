　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

多維TW／一年摔4機　國軍出了什麼事？

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／總統府攝）

文／陳宗逸　圖／多維TW提供

蔡英文於11月17日才帶領文武百官赴台東志航基地，為駕駛F-5E失事的中校飛行官主持規模近乎國葬的葬禮，為F-5E失事的政治效應止血。不料當天傍晚，傳出又一架花蓮基地第5戰術戰鬥機聯隊的F-16戰機再傳失事，起飛2分鐘就失去訊號，極可能是飛機直接衝入太平洋。飛官為45歲的上校聯隊作戰隊隊長蔣正志。消息傳出，再度震驚台灣。

國軍今年被媒體稱為「軍運不佳」，一年摔了4架軍機，海上、陸地的非戰爭折損人數，總共高達15人，這已不是一句「軍運不佳」可以籠統帶過。對照2017年11月7日，空軍幻象2000-5戰機於台灣北端彭佳嶼海域失事的前例，至今連戰機殘骸與人員遺體都無法尋獲，此次F-16戰機是直接衝入太平洋海域，跟彭佳嶼的大陸棚海域水深難以比擬，故此也可推斷，F-16的救援行動，希望相對渺茫。

此次墜毀的F-16A Blk20戰機（編號6672），係屬於並未進行構改工程至F-16V的老批次戰機，擔負的是面對來自太平洋的軍事威脅，進行海空作戰的重要單位，具備有全球唯一使用F-16戰機進行空射型魚叉飛彈進行攻擊的重要戰術單位。為何才起飛短短2分鐘就從雷達幕消失？起飛過程中是否受到任何無可挽回的破壞？如果機件沒有問題，人為因素為何？

疲兵效應 逐漸浮現

由於F-16A的發動機壽限還不到一半，機體檢修程式完備，故機體和機件失靈的可能性很低，根據國防部初步公佈的調查報告，戰機在夜航起飛之後短短2分鐘，就以時速高達500英里的高速衝入海中，突然發生「空間迷航」或其他因素，都很不合理。

從報告上看，人為操作疏失的可能性越來越高，已有檢討朝向台灣空軍作業能量，是否在近期解放軍機艦頻繁繞台、穿越中線以及挑戰台灣西南空域等戰術動作下，嚴重加大飛行員的值勤極限，不僅導致裝備嚴重耗損，對於人員的精神壓力與值勤分量，也正以不可思議的速度增加，才導致此次失事？

因為少子化危機，由來已久的空軍飛行員缺員的問題日益嚴重，且已經成為最高國防機密。目前戰機飛行員與實際值勤戰機的比例為多少？能否維持北約標準？軍方一律噤口不言。

日本航空自衛隊也面臨相同的困境。2017年至今，日方緊急升空攔截解放軍戰機的次數，急速攀升，根據日本防衛省的預算書顯示，日本為了維持其主力戰機F-15J/的緊急升空能量，其2018年至2019年的整補維修預算，增幅竟然高達198%，相當驚人。

菁英流失 國防危機

對於F-16的失事，是否與近年來解放軍機艦繞台、穿越台海中線、挑戰西南空域，造成空軍任務繁重所致？國防部已於第一時間否認上述推斷。且17日晚間的夜航訓練，都是表定的正常課程，當夜晚間天氣晴朗，可見度達7,000英尺，可排除天候因素，而機件並未因解放軍軍機的戰術動作的壓力而有疲乏現象，一切都在正常範圍內。

而2020年一整年摔掉4架軍機，除了折損一名現役參謀總長外，F-16A失事如果沒有意外，也折損一名上校聯隊作戰隊長，屬於國軍空軍極菁英人員，培養一位飛官至上校作戰隊長，國家耗費資源不可記數，且其值勤接戰經驗豐富，又是頂尖的F-16戰機資深飛官，飛行時數超過2,230小時，是菁英中的菁英，折損一人，對台灣戰力的打擊便不容小覷。

至於國軍是否要針對今年一年摔4架軍機，進行任何檢討？如今回顧看起來，從年初的UH-60M黑鷹直升機撞山事件開始，及至後來的OH-58D戰搜直升機墜毀，加上F-5E戰機墜毀，前案的事故調查報告皆未直接公佈給輿論，年初的UH-60M撞山事件，國軍方為了事故原因，甚至還與國家運輸安全調查委員會對罵，甚至準備興訟。事因運安會的初步調查報告，破壞了國軍在事故時炮製的一連串造神故事，直接指名是駕駛員訓練不夠、遇到非預期地形反應不及而撞山，此事破壞了軍方形象，故不惜興訟維護面子。

而後續OH-58D的失事鑒定報告，至今未出爐，僅剩下國軍方大規模地辦理「緬懷國軍英雄」葬儀事項。此次失事造神故事如出一轍，駕駛員為了躲避民房，故犧牲自我墜毀在機場內。此故事至今依舊流傳台灣輿論，無人戳破其不可靠性。而對於OH-58D的機件老舊、是否有MLU中期性能提升的穩妥規劃等，國軍一律沒有回應。

而才剛剛造神完畢的F-5E墜機事件，神話故事也如出一轍，中校駕駛員為了迴避民房，改在海面迫降造成死亡。也因為這個神話故事不可破滅，國軍方將駕駛員破格升任中校，且葬在國軍「烈士墓園」。總統蔡英文、國防部長嚴德發高規格地辦理國葬，抬高全民集體情緒，在此「勒索效應」下，對於該機事後倉促退伍計劃、以及後續勇鷹機種的性能質疑，統統都被埋沒到非理性的「全民致意」氣氛中，沒有一點敢於檢討的聲音提出。

國軍今年是否真的「軍運不佳」，見仁見智可受公評。但從年初的黑鷹直升機撞山便可知，空軍的人員訓練出了問題。國軍以往標榜「空軍人員素質全亞洲數一數二，即使解放軍戰機數量數倍於台灣，但是台灣擁有人員素質絕對優勢足以抗衡」的說法，是否要修正了？

「抵銷戰略」 空耗國軍

台灣正面臨迅速少子化的社會危機，直到2040年，此危機將會以倍數速度呈現，社會高齡化將領先全球。面對人力、人員素質的不足，國軍無法招足符合軍事戰略體制規格的兵員，故不僅在軍事投資上，在人力投入方面，台灣也陷入北京「抵銷戰略」（Offset Strategy）的陷阱。

台灣死守「防衛固守、重層嚇阻」的戰略指導，這種戰略就是拚人海戰術，故國軍要維持20萬左右的作戰人員，但是多半人員被綁死在地面戰場。至於海上與空中戰場，人員更加吃緊。這個危機的徵兆，從近期的頻繁戰機失事便可看出端倪。

反觀空軍戰機、軍機駕駛員缺員的現象，一直不被國軍重視，人員短少，新戰機卻越買越多，人員素質危機，恐怕正在快速發酵。

如果國軍還是一味地想用幻想出的神話故事，來吹捧死傷官兵如何為國奉獻，用此種情緒勒索的方式來操縱輿論，而不思檢討整體軍備中的人員素質、人力規劃以及訓練體制等老舊通病，那麼，在人員短缺情況持續惡化下，為了維護龐大的老舊體制，國軍是否會有更多的犧牲與失事？答案不卜可知。

ET快訊
《RM》「出現台灣國旗」惹毛陸網！　韓網狂刷「TAIWAN」
快訊／遭切割後首發正式聲明　福灣：願承擔合作品牌所有銷售損失
妙齡女耳環戴著消失　醫揭真相「被吃掉了」
青山宮遶境驚見「雙人運動」　查到房客名單男女主角將現形
厚片妹「剷18kg」變女神　本尊曝秘訣
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

多維TW／一年摔4機　國軍出了什麼事？

解放軍機遇鳥擊墜毀　飛行員「37秒轉向3次」獲一等功

班公湖持續對峙　印度國產「超強快艇」力拚解放軍　

選後首次！美售台近80億元「陸區第三代通訊系統」　國防部證實

吳子嘉斷言「東風-21D飛彈」是最大謊言　美軍解放軍都在騙錢

可攔截太空目標！俄羅斯點名：中國想買「S-500防空系統」

美日展開「最大規模」陸上軍演　模擬敵人突襲偏遠島嶼

「珍珠港事變」將在太空爆發　美軍參聯會主席：陸軍退出未來舞台

美稱霸全球軍武市場…中國居次！銷售額佔77％　3中企躋10大軍火商

美軍兩棲艦隊現身　罕見「穿越菲律賓」進軍南海

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

日本媽用白板筆在鋁箔紙上做畫 一碰水「超Q小魚浮起」開心游泳

多維TW／一年摔4機　國軍出了什麼事？

解放軍機遇鳥擊墜毀　飛行員「37秒轉向3次」獲一等功

班公湖持續對峙　印度國產「超強快艇」力拚解放軍　

選後首次！美售台近80億元「陸區第三代通訊系統」　國防部證實

吳子嘉斷言「東風-21D飛彈」是最大謊言　美軍解放軍都在騙錢

可攔截太空目標！俄羅斯點名：中國想買「S-500防空系統」

美日展開「最大規模」陸上軍演　模擬敵人突襲偏遠島嶼

「珍珠港事變」將在太空爆發　美軍參聯會主席：陸軍退出未來舞台

美稱霸全球軍武市場…中國居次！銷售額佔77％　3中企躋10大軍火商

美軍兩棲艦隊現身　罕見「穿越菲律賓」進軍南海

抓屁屁太爽！虎斑貓「謎樣表情」喊國語：要要要　笑翻12萬名網友

我駐WTO代表團1人確診　外交部：其餘人員均陰性遠距辦公一周

金色三麥也下架巧克力啤酒　第5家聯名業者切割福灣

50隻「冬宮貓」獲贈遺產！博物館證實暖心神秘客義舉

粉絲失戀「找不到一樣的男友」求助！　周揚青暖心1句安慰秒解

議員開吉「檢舉賤人」敗訴！他PO文諷：臉有沒腫成麵龜　檢說話了

「2020卡廸那FUN4街舞賽」G.O.F火辣開場揭序幕　700位參賽者同台較勁爭冠軍榮耀

累積熱銷500萬輛！Nissan第三代跨界休旅豪華內裝搶先看

網傳元旦起「廚餘養豬變萊豬」　農委會端數據：不會有萊劑殘留

《RM》「出現台灣國旗」惹毛陸網！　韓網狂刷「TAIWAN No.1」酸爆

軍武熱門新聞

吳子嘉：東風-21D是謊言　美軍解放軍齊騙錢

美售台80億元「陸區第三代通訊系統」　國防部證實

印度成功試射布拉莫斯飛彈　想提升到1500公里

遇鳥擊墜機　共軍飛行員獲一等功

美日最大規模陸上軍演　應對中國日漸自信

力拚解放軍！　「印度國產新快艇」部署班公湖　

下次「珍珠港事變」將在太空爆發

中、美軍火商佔全球銷售額77％

伊朗媒體：以色列特務局摩薩德高官遭槍殺　

傘兵露營詭失蹤　7天後頭顱沖上岸

解析法對台軍售　環時：有不小麻煩

美澳研發空射高超音速武器　射程1600公里

美軍兩棲艦隊穿越菲律賓現身南海

英航母在日接受補給　自衛隊：有助對中包圍網

更多熱門

相關新聞

路透：美今年對台軍售已達1441億

路透：美今年對台軍售已達1441億

美國政府於美東時間7日宣布對台2.8億美元的「野戰資訊通信系統」軍售案。路透社報導，華府在與北京關係緊張之際，今年以來對台軍售已達51億美元（約合新台幣1441億）。

美對台軍售＋祭制裁　中國要森77了

美對台軍售＋祭制裁　中國要森77了

川普任內第11度軍售！　外交部：高度重視台灣國防需求

川普任內第11度軍售！　外交部：高度重視台灣國防需求

吳子嘉：東風-21D是謊言　美軍解放軍齊騙錢

吳子嘉：東風-21D是謊言　美軍解放軍齊騙錢

印度成功試射布拉莫斯飛彈　想提升到1500公里

印度成功試射布拉莫斯飛彈　想提升到1500公里

關鍵字：

多維TW軍武台灣軍武

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

Angelababy「不認已婚」！聽到黃曉明0反應

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

小A辣試用擴充棒「妹妹爆血」！

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

30泰國小姐甜笑擺拍　下秒集體濕身叫「啊～」

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面