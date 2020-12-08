瘋電影／女王特大號　為胖姑姑圓夢胖妞報名選美

文／賴賴

瘋言瘋語：

肉肉芭比的勵志故事，鼓勵超重的女孩，不一定要瘦才是美，而是內在充滿善良智慧並且真心對待他人，胖女孩不要自卑，正視自己的正直和溫暖，便可以獲得他人賞識，而外貌協會的選美制度也應該重新考量，這種物化女性的商業行為是否可以稱為國家代表，或者有更適切的稱謂去教育。

從小就有選美夢，這種少女情懷雖然不能理解，不過所有的價值觀都是父母社會給的，財富名利地位美貌的世俗價值都凌駕在善良體諒寬恕包容之上，很難去扭轉世俗標準，很喜歡北歐教育環境的理性，習慣被慾望操縱的結果，人類很難自我昇華，電影劇情流暢，適合打發時間的電影。





片 名：女王特大號

英文片名：Dumplin’

類 型：劇情、喜劇

上映日期：2020-12-04

片 長：110分

導 演：安弗萊契(Anne Fletcher)

演 員：珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston) 、 丹尼爾麥克唐納(Danielle Macdonald) 、 歐德雅羅許(Odeya Rush)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

薇樂蒂（丹妮爾麥當勞 飾）從小活在名人媽媽蘿絲（珍妮佛安妮斯頓 飾）的光環底下，由於天生長得胖嘟嘟，令她經常成為被訕笑的對象，甚至連媽媽都幫她取了個綽號「大飽」。

另一方面，選美皇后出身的蘿絲，對女兒的身材也頗有意見，這也讓薇樂蒂經常質疑自己，難道吃飽飽就沒人愛嗎？某日，薇樂蒂在替陪伴她成長的露西阿姨整理遺物時，竟發現她年輕時曾想參加選美比賽，卻因自己的身材肥胖而打了退堂鼓。

薇樂蒂為了完成阿姨的心願及不被媽媽看貶，她決定鼓起勇氣參加選美比賽，挑戰傳統審美觀並向世人宣示：「我胖我驕傲，有自信的人最美」！

▲媽媽曾是選美當選小姐，也是選美節目總導演，並不贊成女兒參選。

▲必須由監護人簽名才能報名，胖妞為了幫姑姑圓夢。

▲劇本不錯，但胖妞確實長相不討喜，有股討人厭的氣質，符合劇本需求。

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