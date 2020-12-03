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瘋電影／逃　有病老母下毒小孩控制行動　

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文／賴賴

▲▼逃。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這個小成本電影劇本很厲害，電影流暢無冷場，整體餐做有點像驚魂記，非常緊張恐怖，而劇情合理，一方體弱無法行走又必須逃亡，在環境設計上就簡單許多，只要套上合理的劇情，看的就是逃亡的設計梗，很不錯看。

緊張刺激，只是難以想像這個媽媽十七年沒工作是靠什麼吃穿，而小孩被毒長大應該也已經習慣了，斯德哥爾摩症候群都能夠對綁匪投入情感，更何況是母親，單就這部分篇幅不大，導演著重在逃命和殺人，不是文青電影。


片　　名：逃
英文片名：Run
類　　型：恐怖、懸疑/驚悚
上映日期：2020-11-20
片　　長：01時29分
導　　演：阿尼許夏干提(Aneesh Chaganty)
演　　員：莎拉保羅森(Sarah Paulson) 、 派特希利(Pat Healy) 、 綺拉艾倫(Kiera Allen)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

一名行動不便、在家自學的少女克蘿伊從出生起，母親黛安（莎拉寶森 飾）便掌控其一舉一動，並以完全與外界隔絕的方式扶養她長大。然而，隨著克蘿伊的長大，她將慢慢發現母親背後不為人知的黑暗祕密……

▲▼逃。（圖／yahoo）

▲生下了虛弱的孩子，母愛大爆發。

▲▼逃。（圖／yahoo）

▲女兒發現自己吃的藥很奇怪。

▲▼逃。（圖／yahoo）

▲逃離的女兒向外求救，被媽媽攔阻。

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