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瘋電影／菜英文沒在怕　發現家鄉廢水廠來自自家公司

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文／賴賴

▲▼菜英文沒在怕。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

木村大作是黑澤明的御用大攝影，81歲還能擔任商業片導演，實在厲害，這部韓國電影依舊是流暢好看，三幕劇起承轉合符合公式，就靜態攝影和人物情緒表情拿捏，導演依然有自己的風格，沒有特別玩鏡頭的橋段設計，樸實的將這個故事說完，整體感是好看的，對於這樣韓日合作，有著特殊的期待，果然日本導演基礎素質就是不灑狗血，不過度包裝效果，很舒服地看完。

韓國職場的男女不平等，和日本美國不相上下，優質女OL想要出頭天，到了一定程度的程級就升不上去了，而資淺員工作雜物多年也司空見慣，這部電影由女性發起的解決公司高層內鬥，並意外剷除外邦欲來強佔公司，戲劇化但好看，就是娛樂片，就是職場女性勵志電影。

片　　名：菜英文沒在怕
英文片名：Samjin Company English Class
類　　型：劇情
上映日期：2020-11-13
片　　長：01時50分
導　　演：木村大作
演　　員：高我星 、 李絮(LEE Som) 、 朴惠秀 、 趙賢哲 、 金鐘受 、 金元海 、 裴海善 、 大衛麥金尼斯 、 李周英
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

1995年，子英（高我星 飾）、宥娜（李絮 飾）、寶藍（朴惠秀 飾）三人已在三振集團公司待了8年，雖然她們擁有卓越的工作能力，但因高中畢業的學歷讓她們在公司的地位不高，為了能獲得升遷機會而一起參加公司多益班的她們，後來發現公司有不正當的行為，便決定冒著被公司解僱的風險，同心協力與公司正面對決……

▲▼菜英文沒在怕。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲發現家鄉汙水排放汙染值爆表，但卻被公司高層調包報告。

▲▼菜英文沒在怕。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲公司文化中女性生存空間緊縮。

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