剛救完遭落石砸傷山友　又有命危通報！南庄消防分隊疲於奔命　　

▲警消都還沒結束落石砸傷山友案件，緊接著又有OHCA昏迷的登山客救護，也讓大夥疲於奔命。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣消防局南庄分隊5日早上接獲報案稱，有1名登山客於登山途中被落石擊中導致左腿疼痛、無法行走，故打119求救；救援行動尚未結束，又接獲另一件登山客昏倒失去呼吸案件，經現場CPR後，立即送醫救治，這2起事件接連而來，也讓救援人員疲於奔命。

南庄分隊表示，5日上午7時48分接報後，立即整裝集結，由分隊長率領警義消共7名前往，同時登山客亦由同行友人攙扶並停留在二坪流籠頭處等待，因報案人路徑明確，救難人員於10時15分順利接觸登山客，人員確認傷者左腿紅腫疑似骨折，隨即使用救護器材包紮固定傷處，並使用SKED搬運，於將其安全送至登山口，傷者表示由同行友人陪同自行就醫。

正當搜救人員於登山口清點裝備時，又接獲值班台轉報，1名男性登山客於二坪步道0.5K處昏倒且無意識，人員隨即再度上山前往救援，並於11時35分抵達，患者已OHCA（沒有生命跡象），由搜救人員實施心肺復甦術護送下山並送往醫院。

苗栗縣政府消防局提醒民眾，登山前請先準備充足的裝備，並評估自身身體狀況，若遇身體不適或其他意外，應留意附近有無樁號或特殊景點可供救難人員判別位置，確保能順利救援，平安返家。

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