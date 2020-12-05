「原油寶」事件處罰出爐！中國銀行「4大罪狀」共罰2.3億元

▲中國銀行。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸銀保監會5日對中國銀行「原油寶」事件進行開罰，中國銀行及其分支機構合計罰款5050萬元（約2.37億元新台幣），4名相關責任人合計罰款180萬元（約777萬元新台幣）。

銀保監會表示，中國銀行在「原油寶」事件中有四大缺失，一是產品管理不規範，包括保證金相關合同條款不清晰、產品後評價工作不獨立、未對產品開展壓力測試相關工作等；二是風險管理不審慎，包括市場風險限額設置存在缺陷、市場風險限額調整和超限操作不規範、交易系統功能存在缺陷未按要求及時整改等。

銀保監會提到，三是內控管理不健全，包括績效考核和激勵機制不合理、消費者權益保護履職不足、全行內控合規檢查未涵蓋全球市場部對私產品銷售管理等；四是銷售管理不合規，包括個別客戶年齡不滿足准入要求、部分宣傳銷售文本內容存在誇大或者片面宣傳、採取贈送實物等方式銷售產品等。

▼新冠疫情爆發後，國際原油期貨價格曾跌至「負值」。（圖／達志影像／美聯社）



銀保監會指出，依法對中國銀行及其分支機構合計罰款5050萬元；對中國銀行全球市場部兩任總經理均給予警告並處罰款50萬元，對中國銀行全球市場部相關副總經理及資深交易員等兩人均給予警告並處罰款40萬元。

除依法實施行政處罰外，銀保監會已暫停中國銀行相關業務、相關分支機構准入事項，並責令中國銀行依法依規全面梳理相關人員責任嚴肅問責。

「原油寶」是中國銀行2018年1月發行的金融商品，為個人客戶提供掛鉤境內外原油期貨的交易服務，按照報價參考對像不同，包括美國原油產品和英國原油產品。

新冠疫情爆發後，國際原油期貨價格大跳水，甚至出現「負值」，導致「原油寶」的投資人虧光了本金，中國銀行於是在4月21日凍結「原油寶」所有投資人的帳戶資金，並要求補充「穿倉」出現的虧損，並從投資人的帳戶裡劃轉了全部本金及保證金，引起大批投資人不滿與抗議。