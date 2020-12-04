美參院通過沃勒出任聯準會理事　川普任內提名第5人

▲新任「聯邦準備理事會」理事沃勒。(圖／／翻攝自維基百科)

國際中心／綜合報導

美國參議院周四(3日)通過讓「聖路易聯邦準備銀行」官員沃勒(Christopher Waller)出任「聯邦準備理事會」( The Federal Reserve System )理事。

當天的表決中48票贊成、47票反對。當中，全部民主黨議員投票反對、一名共和黨議員倒戈投票反對，其餘共和黨議員則投票贊成。沃勒也成為美國總統川普任期內提名的第5位聯準會理事。據了解，沃勒出任聯準會理事的任期將持續至2030年1月。沃勒正式就任後，聯準會7名理事席位，目前還空缺一席。

現年61歲的沃勒是華盛頓州立大學經濟學博士，他曾在多所大學任教，目前擔任「聖路易聯邦準備銀行」執行副行長兼研究部主管。他主要研究領域是貨幣理論、政治經濟學和宏觀經濟理論。

美國媒體認為，沃勒持「鴿派」的貨幣政策立場，他將支持聯準會繼續維持超低利率政策，以促進美國經濟從新冠疫情造成的衰退中復甦。

川普在2019年7月時宣布提名沃勒和曾擔任川普競選經濟顧問的謝爾敦(Judy Shelton)出任聯準會理事。但由於謝爾敦長期堅持金本位，貨幣政策觀點極具爭議性。同時也因為她跟白宮關係過於密切，她的提名遭到許多經濟學家和參議員強烈反對。謝爾敦的提名上月在參院一次關鍵性表決中受阻，未能進入最終批准階段。