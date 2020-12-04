國內最老新冠個案！90多歲老翁自美返台確診　有肺炎住加護病房

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增4例新冠肺炎確定病例，其中有1例自美國入境的本國籍90多歲男性，雖持有陰性報告入境，仍於檢疫期間出現症狀就醫確診，他X光檢查有肺炎，目前收治加護病房隔離，沒有插管，這也是我國新冠確診病例當中年紀最大的個案。

今日內新增4例境外移入分別是1人自印尼入境，其餘3人自美國入境；值得注意的是，美國入境個案當中出現國內年紀最大個案。

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莊人祥說明，該案為案691，是本國籍90多歲男性，不定期於美國及臺灣兩地居住，今年11月上旬前往美國，同月22日返臺，入境時無症狀，並持有登機前3日內檢驗陰性報告。個案居家檢疫期間，12月2日出現全身倦怠、頭暈及發燒症狀送醫並住院隔離，X光檢查有肺炎情形，經採檢通報於今日確診。

莊人祥表示，以檢驗數值研判為剛發病個案，不過發病前2日為居家檢疫期間，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計690例確診，分別為598例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、572人解除隔離、111人住院隔離中。