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設計高手照過來！2021宜市平安順興門帖創意設計　3萬元等你拿

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▲▼2021宜市平安順興門帖創意設計徵選，3萬元等高手拿。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼2021宜市平安順興門帖創意設計徵選，3萬元等高手拿。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為迎接農曆牛年的到來，宜蘭市公所將舉辦「2021(牛)年平安順興門帖創意設計」徵選活動，收件日期自即日起至2021年元月5日（星期二）止，歡迎各方設計好手踴躍參加，金牌獎（1名)可獲得3萬元的獎金及獎狀、銀牌獎（1名）獎金6,000元、銅牌獎（1名）獎金3,000元、優選獎（3名） 獎金各2,000元及佳作獎（4名） 獎金各1,000元。

宜蘭市長江聰淵表示，平安順興門帖徵選活動，已邁入第6年，每年都吸引來自全國的設計好手參加。近年來新春期間，看見許多市民朋友家裡都張貼著「平安順興」門帖，這張獨特的門帖，都是每年參賽者第1名的作品。2021年的徵選活動已經開跑了，誠摯邀請愛好設計的朋友來參賽。

平安順興門帖的構思來自於1812 （清嘉慶17）年，首任通判（今縣長）翟淦發動居民，在今宜蘭市舊城區挑濬護城河，構築圓形土城及4個城門與吊橋，並把城門依八卦方位加上密語，取名為東「震平門」（今舊城東路與新民路口）、西「兌安門」（今舊城西路與文昌路口）、南「離順門」（今舊城南路與中山路口）、北「坎興門」（今舊城北路與中山路口），祝禱斯土斯民，永遠「平安順興」。

門帖徵選主題以「平安順興」四字為主要元素，得結合其他自行設計之元素為整體綜合搭配，設計寬、高（或直徑）各20公分之正方形、菱形紙張，作品底色須為正紅色。正面須有「宜市宜居」、「宜蘭市公所敬賀」、「2021年歲次辛丑」等字樣及「宜市宜居」方章印文，密語源由全文共173字，亦須納入於正面或背面，每人只限參賽一件作品，參賽作品一律不退件，相關簡章及報名表等請至宜蘭市公所官網下載:https://www.ilancity.gov.tw/

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