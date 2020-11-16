傳南韓內閣11月底改組！「她們」被文在寅點名留下

▲傳文在寅有意於11月後改組內閣，朴淩厚、李載甲、李貞玉被列入撤換名單。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅任期僅剩1年半，然而目前確有消息傳出，為了穩定不動產市場，並應對明年1月拜登就職美國總統後的國際情勢，傳青瓦台有意於11月底進行內閣改組，至少替換3至4個部門長官。

根據《韓聯社》報導，多名執政黨關係人士接受電訪時透露，青瓦台有意於11月至12月初針對內閣進行2次小幅人事更動，撤換留任時間長的元老級內閣成員，保健福祉部長朴淩厚（박능후）、雇用勞動部長李載甲（이재갑）、外交部長康京和（강경화）與國土交通部長金賢美（김현미）都被列入討論名單。

先前國務總理丁世均曾於10日記者會上透露，下波內閣人事改組將分為2次。

朴淩厚與李載甲將會是首波被撤換的人選，原因是2人擔任部長的時間較長，需要喘息的時間，其中朴淩厚自文在寅2017年當選後便開始擔起部長一職，而李載甲則是從2018年9月便就任。

▲傳文在寅強烈建議讓康京和、金賢美留任。（圖／達志影像）

同樣為內閣元老級成員的外交部長康京和，則因為從文在寅就任後便掌管外交政策至今，且須應對明年1月20日拜登就任美國總統後的國際情勢，因此青瓦台表示暫不考慮撤換；而國土交通部長金賢美，則因為需要維持不動產政策的一貫性，以穩定房價，因此也暫不考慮撤換。

至於女性家族部長李貞玉（이정옥），雖然僅任職1年多，然而因過去時常肇下失言風波、惹怒民眾，為安撫民心，才考慮將之撤換。

李貞玉5日時針對首爾、釜山市長補選一事表示，「補選需消耗538億韓元，如此龐大的開銷，我認為剛好是提升全民性別意識敏感度的絕佳機會」，該段發言被認為是消費遭前首爾市長朴元淳長期性騷擾的被害者，慘遭在野黨女權團體痛批。

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