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「毒中藥」害議員全家鉛中毒！張宏年子怒告殺人未遂　反被爸打臉

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▲盛唐中醫院長呂世明透過律師發表道歉聲明。（圖／ETtoday資料照）

▲盛唐中醫診所。（圖／ETtoday資料照）

記者陳韻如／台中報導

台中市前議長張宏年與其子、現任市議員張彥彤因服用盛唐中醫診所開立中藥後，出現鉛中毒症狀，張宏年腦部受損嚴重。事後張彥彤怒告盛唐中醫負責人呂世明殺人未遂，但其父親張宏年卻對此歧異，張宏年出庭時表示，他在當議長時就認識呂世明，「我們沒有過節，他不可能會殺我」等語，檢方最後採信張宏年說法，僅依過失傷害罪起訴呂世明等3人。

台中市議員張彥彤7月底出面控訴，盛唐中醫診所院長呂世明醫師，長期開含有禁藥硃砂的高價自費藥給他們一家四口，導致鉛中毒，父親更因中毒嚴重，造成40%腦損傷。檢警隨後大動作搜索，將涉嫌用禁藥的呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏、供貨的欣隆藥業老闆歐姓男子，依食藥法等將3人聲押禁見獲准。

起訴書指出，呂世明在中國大陸習得秘方「朱代粉（珍珠粉加代赭石）」，用於己決病患失眠狀況。他考量效果有限，委請診所不知情的李姓男子向歐國樑購買硃砂，呂再自己分裝小包上頭寫朱代粉，有嚴重失眠病患改拿硃砂給對方，或交付不知情調劑人員將硃砂入藥，電子病歷上仍登記會朱代粉。

▲▼ 呂世明。（圖／翻攝自台中市醫師公會臉書）

▲ 呂世明等3人被依過失傷害等罪嫌起訴。（圖／翻攝自台中市醫師公會臉書）

呂從2017年底用4800元買1台斤硃砂，2018年1月3日至今年6月19日看了188名病患，987次後，將硃砂用於上述病患的口服藥。他今年7月底擔心東窗事發，還將電子病歷上的朱代粉字樣刪除，竄改成「***」。

呂世明2020年6月發現硃砂用完，再跟歐男購買，歐竟「誤認」只有硃砂十分之一價格的鉛丹交給呂，呂也「誤認」外觀類似，顏色不同的鉛丹是硃砂，就將它入藥，導致多人鉛中毒。

不知情的張宏年2019年7月1日至2020年6月8日為了保養身體，而找上呂世明，並且使用了呂世明所開立的「朱代粉」21次，2020年6月到7月初使用摻有鉛丹的藥粉2次，但其病歷記載，張宏年在使用含有硃砂的藥粉前就有中樞神經相關病症出現。

此外，張宏年妻子、兒子張彥彤、女兒也都因為服用呂世明所開立藥物導致鉛中毒，張彥彤為此怒告呂世明殺人未遂。

▲▼呂世明家中查扣的硃砂和鉛丹。（圖／台中地檢署提供）

▲▼呂世明家中查扣的硃砂和鉛丹。（圖／台中地檢署提供）

▲▼呂世明家中查扣的硃砂和鉛丹。（圖／台中地檢署提供）

不過，張宏年出庭時卻證稱，自己在當議長時就認識呂世明，也給呂看了10幾年的診，當初是為了保養身體，「我和他沒有過節，他不可能會想殺我」。對此，法官採信張宏年說法，最後僅依過失傷害等罪起訴呂世明等3人。對於這樣的結果出爐，張彥彤表示，將與律師商討後出面說明。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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