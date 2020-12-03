一輩子沒重量訓練會「肌少症」？內行揭恐怖真相：超過35歲就知道

▲重量訓練能有效提升肌肉量。（示意圖／取自pexels）



記者黃可昀／綜合報導

近幾年健身風氣越來越盛行，不少女性也開始嘗試重量訓練，提升肌肉量讓自己身形看起來更健康。一名網友表示，他看網路影片說如果一輩子都沒做重量訓練，肌肉就會越來越少，最終導致「肌少症」，「難道，重量訓練未來會成為人類健康的關鍵嗎？」

原PO在PTT指出，「今天看到YT（YouTube）影片，他拿出關鍵證據說重量訓練非常重要，嚇我一跳」，如果沒重訓真的會造成肌肉流失，「那古代人不就一堆肌少症的？」肌肉若持續減少，是否會少到影響健康的地步，或是少到一個底線就不會再流失？

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他本身沒有重訓習慣，頂多進行一些有氧運動，且重訓是近10年才比較流行的運動，「以前大概只有運動員知道要重量訓練」，如果沒重訓真的會導致肌肉一天天減少，那麼過去很多人應該都有類似問題。

▲只做有氧運動很難長肌肉。（示意圖／pixabay）



一名專業網友回文解釋，肌肉流失、骨質流失、神經系統退化等等是人體必經的老化現象，為了緩止老化速度，重量訓練就是一項好方法，單做有氧運動並無法阻止肌肉流失，「所以重訓抗老化的觀念在很近年才萌芽，可以說是非常新的觀念跟作法。」

其他人留言，「我覺得是，好多婦人走個樓梯都像要她的命...平常都沒在動到肌肉，肌肉就退化，樓梯就走不動」、「等你超過35發現爬樓梯膝蓋會痛的時候，你就知道肌肉的重要了」、「我看父母那輩真的很多最後肌力有點慘，爬樓梯沒力」、「老了膝蓋一定會退化，如果有重量訓練大腿肌肉會幫忙分擔。」