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空服員確診到處跑…越南10萬大學生急停課！　暫停商業航班入境

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▲▼越南,新冠肺炎。（圖／路透）

▲越南當局已要求逾10萬名大學生停課在家。（圖／路透）

文／中央社記者陳家倫河內2日專電

胡志明市一名英文老師在越南境內感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，當局已要求逾10萬名大學生停課在家，其他各級學校也開始加強防控，以免爆發新一波本土疫情。

越南衛生部今晚通報零新增本土病例，僅有7起境外移入病例，但外界仍憂心越南本土疫情恐捲土重來。由於上述確診的英文老師工作接觸人群相當廣泛，有關單位對後續防疫不敢掉以輕心。

綜合越南媒體報導，疫調發現，這名英文老師與11月28日確診的越南航空空服員曾共處一室，這名空服員在自主隔離期間違反規定，不僅外出用餐還去學校上課。有關單位在追蹤英文老師與空服員的接觸史後，要求胡志明市逾10萬名大學生停課在家。

胡志明市其他大學與高中也繃緊神經，回溯這名英文老師及學生的接觸史。由於憂心情況變得更複雜，這名英文老師所到之處的週邊各學校，已擬定線上授課計畫。

胡志明市衛生廳廳長阮晉炳（Nguyen Tan Binh）今天補充說明，這名空服員在越南航空的集中隔離場所時就不守規矩，不僅跑去找另一名機組人員，還被11月26日確診的空服員感染。

由於此次疫情起因於空服員違反隔離規定，越南總理阮春福昨天指示，暫停所有商業航班入境，並將對違反隔離檢疫規定的組織及個人究責。越南官方今天一早更加碼宣布延後先前擬定的撤僑商業航班方案。

越南交通運輸部今天進一步對越南民航局發布緊急通知，要求越南各航空公司加強對國際航班機組人員和空服員的防疫管理，若前述人員違反隔離規定引發社區傳播，將暫停所屬航空公司執飛國際航班。

越南官媒越通社（VNA）今晚報導，截至目前，越南共有1358起確診病例，其中35人死亡，本土病例則有693起。目前越南全國接受醫學隔離觀察的密切接觸者和從疫區入境人員共有1萬5503人。

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