蠟筆小新迷快搶！小七獨賣「9款限定周邊」　大頭飲料提袋爆可愛

▲小七推出9款全新蠟筆小新周邊，即日起開賣。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

大人小孩都喜歡的蠟筆小新，12/9起進攻小七，推出最新「9款超萌周邊」，不管是大頭飲料提袋、環保購物袋還是磁鐵掛勾通通都有，每款都能看見卡通經典人物，全台限定2千間門市開賣，蠟筆小新迷的荷包要守不住啦！

自12/9開賣的小七蠟筆小新周邊，「絨毛玩偶造型飲料提袋」有小新、小白和肥嘟嘟左衛門3種造型，不使用時還可以將提袋收到玩偶內當成擺飾，可愛滿分。「蠟筆小新造型磁鐵掛勾」也是一樣有小新、小白和肥嘟嘟左衛門3款造型，能夠自由彎折吊掛小物。

▲大頭飲料提袋超可愛，有綠色、藍色和粉色3種選擇。



▲磁鐵掛勾承重量250g，可以自由彎折。



「蠟筆小新環保購物袋」則是分為粉紅、藍色，不使用時一樣可以折成一個迷你包，隨身帶出門超方便。聚會玩樂必備的「蠟筆小新撲克牌」，每張牌上都有不同的經典卡通人物，非常值得粉絲收藏。

▲環保購物袋有2種款式，藍色款上還有小葵。



▲撲克牌上的每個圖案都不一樣，還可以看到動感超人。



小七蠟筆小新最新周邊12/9上市 全台2千家店獨賣

蠟筆小新磁鐵掛勾 ：179元／款

蠟筆小新環保購物袋：369元／款

蠟筆小新絨毛偶飲料提袋：249元／款

蠟筆小新撲克牌：69元