奶茶店沒生意！正妹老闆為攢錢結婚「深夜全裸直播」　噩夢開始…

▲攢錢和男友結婚，女老闆深夜全裸直播。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一正妹經營著一家奶茶店，本打算再攢下些存款，過兩年結婚，但今年7月，房租突然漲了5成，她每日起早貪黑，可生意依然沒有很大起色。有人詢問是否願意進行大尺度直播，收入比正規平台多幾倍。之後，她心動開始直播，尺度越來越大，本想著「只要以後不做就可以了」，沒想到噩夢才開始……。

據《澎湃新聞》報導，正妹蔡倩（化名）經營著一家奶茶店，可是一直沒賺到什麼錢，她只好每天工作結束之後，在一些平台上直播。

一次直播中，有個名叫「毛毛」的觀眾刷了很多禮物，並且私信問，「蔡倩是否願意在其他平台上進行大尺度直播，收入比正規平台多幾倍。」

蔡倩回憶說，她當時頗有些動搖，但還是拒絕了。不久，到了該交房租的時候，她看著苦心經營數年的小店瀕臨倒閉，攢錢結婚的願望也遙遙無期。她回想起了那條私信，覺得這是留給她的最後機會。

她與ID名為「毛毛」的男子歸魯（化名）取得聯繫。歸魯是色情直播平台的「家族長」，也就是平台和主播之間的仲介，日常工作就是在正規直播間或者網美當中，尋找人氣一般的主播，通過刷禮物獲得好感，再私信拉這些主播下海，從中賺取提成。

歸魯告訴蔡倩，做大尺度直播的收入，每天可高達數千元（人民幣，下同）。蔡倩便計畫著開兩次直播，等夠了房租就退出。

可是，蔡倩因為尺度不夠，屢遭投訴。她心想，既然都走到了這一步，為了更快掙到錢，早點離開平台，便一不做二不休，越脫越少，尺度越來越大。

幾天後，蔡倩卻等到了警員的上門，那時她剛剛繳過房租，也剛結束了直播平台的工作。青浦區檢察院表示，犯罪嫌疑人蔡倩以牟利為目的，傳播淫穢影片，應當以傳播淫穢物品牟利罪追究其刑事責任。

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