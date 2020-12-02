岳母逼簽「婚後財產同意契約」　3大吃人夠夠條款曝！網勸快退婚

▲男網友抱怨，遭岳母逼簽財產契約，3大條約簡直「吃人夠夠」。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

一名男網友在臉書社團PO抱怨文，指即將新婚的他，被準岳母逼著簽「婚後財產同意契約」，最離譜的是，內容中竟有「每月付孝親費」「負擔房貸」「離婚必須放棄房產」等3大不平等條約，讓他看了認為女方家是「吃人夠夠」，網友看了也紛紛要他退婚，直言這樣的丈母娘會「害死人」。

男網友在臉書「靠北女友2.0」中指出，先前去未婚妻家吃飯，準岳母就拿出一張「婚後財產同意契約」要他簽，契約中有3大條款，分別是每月從薪水拿2萬孝敬女方的父母、買房只能用夫妻共有，房貸由男方負擔，如果離婚男方必須放棄房子所有權。

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男網友看到契約後感到非常不可思議，向準岳母表達希望能給他一點時間考慮。但準岳母說，雖然她知道這樣的條約讓人不舒服，但女兒真的很怕遇到不負責任的男人；還稱結婚當天宴客時，會由證婚人將正式契約拿給他簽署。男網友聽後相當不能接受，表示這根本是八點檔的劇情，更氣憤地說：「若結婚當天叫我簽，我會在30桌所有人面前撕給妳老母看！」更稱是「遇到詐騙集團」。

不少網友看到男網友的PO文，也紛紛為他抱屈，認為對方感覺像在「賣女兒」，希望他退婚；也有網友指出條款真的太不合理，還說「這個丈母娘會害死你的！」



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