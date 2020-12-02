台女星被騙砲！扯出7位小模網美有在賣　假富商真實身分起底

圖、文／鏡週刊

新北市一名楊姓送貨員，冒充富豪，在IG、直播平台，以亂槍打鳥方式傳私訊給網紅、小模及直播主，並附上開名車、大批現金影片，謊稱一次性交易願出35萬元，再向受害女借錢詐騙，至少7名網紅受騙。本刊循線訪問一名明星級被害網美，她不甘人財兩失，但又擔心演藝身分曝光，轉往找徵信社，沒想到又再騙了5萬元。

▲小安報警後，才知道不只她一個人被騙財騙色。（圖／鏡週刊提供，下同）

小安驚覺被騙後，根本不敢向警方報案，她激動地說：「我很怕走司法途徑後，自己的身分也會跟著曝光，而且我男友根本不知道這件事。事情發生到現在，我還是很痛苦，一直在想要怎麼討回公道。」

小安轉而透過徵信社想找到對方，沒想到又被騙了另一筆錢。跟她接觸的徵信社業務聲稱，可以私下收15萬元接案，並與她約定依3期交付，先收5萬元，但離譜的是，該名業務不斷追討後續款項，卻沒有找到假富商。

小安無奈地說：「都已經被騙財騙色了，連找徵信社也被騙。」直呼自己倒霉到家。

為了不讓假富商繼續行騙，小安決定委任律師王啓任提告，並聽從律師建議到警局報案。做筆錄時，警察拿出幾張嫌犯照片給她指認，小安認出照片後，才聽到警方對話，「不就同一個人」，原來受害者不只她一人。

檢方調查，假富商本名楊震豪，今年36歲，原本是名物流送貨員，不斷利用IG私訊、留言，隨機搭訕網美和直播主，開出天價性交易或包養價格，吸引網美和直播主回訊，再約見面詐騙上床。

其中一名女直播主和楊男到飯店開房間，楊竟趁女方洗澡時偷走她的信用卡及提款卡，盜刷購買iPhone、iPad等高價3C產品4萬多元；另名女直播主的信用卡，也被楊男趁機偷走，所幸她發現後立即掛失鎖卡，未遭盜刷。

楊男應訊時否認所有指控，甚至拿出就醫資料自稱「不舉」，辯稱只是以包養為餌，約直播主見面，也和對方坦承無法嘿咻，雙方只在飯店「純聊天」；至於盜刷部分，楊提出對話截圖，宣稱信用卡是女直播主自願拿給他刷卡消費，但也被識破是偽造的。

檢警調閱病歷查出，楊男就醫自述有性功能障礙，又稱每週會性交一到二次，加上5名受害女直播主指證歷歷，檢方未採信楊的說法，而將他起訴。

北檢今年5月曾到楊位於新北市土城區的住處搜索，但他已逃逸無蹤，加上楊男另涉他案遭判刑定讞，卻未報到執行而遭通緝。

7月又有一名受害女網紅對楊提告，北檢另案偵辦中。截至目前楊以假富商身分，至少對7名網紅騙財騙色。

接受本刊採訪的小安表示，她的演藝工作收入一直不穩定，無法時常拿錢回家孝敬父母，這次因爸爸生病，她想自己多少也應該幫忙出醫藥費，沒想到卻因此掉入騙局，「我付出的身體已經拿不回來，但我至少希望他把拿走的4萬1千元還我。我很後悔去回訊接觸來路不明的私訊，也希望不要再有女孩子受騙上當。」

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