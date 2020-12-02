台船4天2出包！浮船失敗傾斜「船頭沉水中」　民驚：阿娘喂賠大了

記者陳俊宏／綜合報導

台船高雄廠4天2度出包！一艘半成品的貨櫃輪近日在從船塢拖出碼頭過程中傾斜進水，史無前例，讓民眾拍下過程直呼「賠大了、阿娘喂！」對此，台船回應，是因滿潮導致潮差，也坦承有人為疏失。而這次事件雖沒有人受傷，但台船潛艦國造動工後，包含日前氣爆1死1傷，已經兩度出包。

▲船進水恐影響日後船體安全，台船坦承有疏失。（圖／翻攝爆料公社）

目擊民眾見浮船失敗驚呼，「整個都要下去了！都要下去了！浮船失敗，吃力了、吃力了」、「船頭沉了，是沉下去，你看它的甲板跟海平面平的，它現在整個船已經傾斜了，用整天還這樣。」也有人拍下影片PO到「爆料公社」。

▲▼台船浮船失敗，船頭整個沉到水中。（圖／東森新聞）

▲▼民眾拍下台船浮船失敗過程。（圖／翻攝爆料公社）

台船新建造貨櫃船11月28日從船塢拖出到碼頭，過程中竟傾斜進水，船頭從一開始看得到，到慢慢進水，再到甲板和海平面平行，消失水面上，整艘船往一邊傾斜。事發後，目前船已經進到船塢裡頭扶正。

發生進出塢泛水事件，台船人員趕緊把塢門關閉，當時有兩艘船併檔作業，一艘要出塢，一艘要移動，過程中塢內開始注水。台船說，是因為塢門打開適逢滿潮，導致準備移動的船艙內泛水，還出現落墩偏移現象。

台船管理師林世發表示，剛好是滿潮，所以海平面水位高低有誤差，誤差比較大 ，一般誤差是會，那天就比較大一點點，放水過程中發現船沒浮起來，偏移的話就要停止放水，「因為放到差不多了，已經來不及停下來，潮汐突然大起來。」他坦承這不應該發生 ，也是一種不注意。

船進水恐影響日後船體安全，台船坦承有疏失。只是台船為陽明海運打造1艘2800TEU的貨櫃輪，11月25日才發生氣爆一死一傷，也是同一個船東訂的船。4天內兩度出包 ，這回進水船上輔助機器都已經裝好，台船除了賠償，恐怕也要檢討怎麼會意外頻傳。

▲▼浮船失敗，台船回應是因滿潮導致潮差。（圖／翻攝爆料公社）