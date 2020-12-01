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歐空局斥資28億「發射太空爪」！首次太空清理任務　預計2025升空

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（示意圖／pixabay）

▲（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

歐洲太空總署預計將在2025年發射「太空爪」，將近100萬個繞地球運行的太空垃圾清理乾淨，而此項計畫預估要花費超過1億美金（約新台幣28億元）。

根據《CNET》報導，目前約有2800顆人造衛星繞地球旋轉，數量聽起來很多，但與太空中的垃圾相比，這並不算什麼，若是這些小碎片與人造衛星相撞，可能將造成災難。

因此歐洲太空總署瑞士初創公司《ClearSpace》簽約，預計在2025年發動首次清除太空垃圾任務ClearSpace-1，屆時將會發射「太空爪」，將太空中近100萬個繞地球運行的太空垃圾清理乾淨。而太空爪的第一個目標，將是質量112公斤、大小接近於一顆小衛星的Vespa（織女星二級有效載荷適配器），其自2013年幫助發射織女星運載火箭後，就被留在了太空中。

ClearSpace這項任務預計耗資超過1億美金（約新台幣28億元），相當昂貴，不過隨著衛星使用的增加，這項任務也應該繼續發展。

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