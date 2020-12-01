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手淫過激猝死！洋男遺體「生殖器出現密麻咬痕」…高大成曝原因

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▲電腦。（圖／免費圖庫pexels）

▲一名男子手淫太過興奮致死，生殖器還慘遭螞蟻攻擊，對此，法醫高大成推斷，死者應為糖尿病患者。（圖／免費圖庫pexels）

記者劉昌松、林昱萱、徐愷昕／採訪報導

一名在補習班任教的英國籍男子，日前陳屍在台北租屋處，他遺體被發現時不僅下半身赤裸，生殖器上還出現密密麻麻的小咬痕，而英男的電腦頁面則停留在知名情色網站。對此，法醫高大成指出，手淫太過興奮致死，較大可能是發生在年齡超過50歲的男性，另一可能就是死者患有慢性病（糖尿病、高血壓等），不過從他生殖器傷口來看，可以推斷他是糖尿病患者。

據了解，英男獨自在台北租屋，而他的妻子則住在菲律賓。某日英男補習班同事發現他遲遲未前來上班，也一直連繫不到人，遂聯絡其房東前往租屋處查看。未料，開門之後卻發現英男已成為一具冰冷的屍體。

英男詭異的死法，讓檢警起初懷疑應該是因為，英男邊看色情影片邊手淫，由於過程中太過刺激，所以才會造成猝死，而下體滲血則被懷疑是因為摩擦用力過激所致，但經法醫調查驗屍之後發現，英男的生殖器上有諸多細小的咬痕，故認為他應該是糖尿病患者，脫褲手淫時，引發心血管疾病休克而死。

針對此事件，法醫高大成受訪時表示，打手槍打到猝死並非不可能，認為死者應該是過程中太過興奮，血液一時無法送到腦部，缺氧致死亡！他表示，這樣的狀況較可能發生在年齡50歲以上的人，因為年輕男性遇到缺氧時身體會自動調節，暈倒後還是會醒來；不過，若是死者年紀低於50歲，另一個可能就是他患有慢性病（糖尿病、高血壓），手淫過程中引發心血管疾病休克死亡。

高大成說，糖尿病患者的遺體會散發出一種淡淡的糖果味，如果死亡不超過8小時，屍臭味還沒飄出時更明顯，且糖尿病患者光是剛脫下的褲子（上方沾有體液）都能引來螞蟻，更何況是倒在地上的遺體。

高大成強調，螞蟻喜歡的是淡淡的甜味，如果太甜螞蟻反而不喜歡，而男性糖尿病患者的陰莖周圍殘留的尿液或體液，甜度恰巧合螞蟻口味，故這名男子猝死後，遺體在接觸到地面時才會吸引到螞蟻，生殖器進而遭叮咬。

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