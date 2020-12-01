男友過世2年！她心痛還原「車禍場景」　網全驚呆：難怪會出事

▲男友心疼原PO沒睡好，要她坐後座補眠。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友心痛發文，兩年前因為一場車禍，男友意外過世，她也因為頭部受到撞擊，耳部受損暫時性耳聾。她回憶起車禍當天，因為沒睡好，於是坐在汽車右後座休息，「牽著你的手，聽著那些我喜歡的歌單」，沒想到下一秒就發生悲劇，貼文一出後，立刻遭到網友指責「坐後座還牽手？」

原PO在「Dcard」上發文，因為前一晚沒睡好，男友心疼要她坐後座補眠，於是她坐在後座牽著男友的手聽著音樂，「我怎麼也沒想到，在某個行駛的瞬間，會有一輛汽車高速闖紅燈，就把你帶走了，那個當下我根本不記得發生了什麼事，我只記得你牽著我的手慢慢的鬆開了，你好像說著什麼，但我什麼意識也沒了」。

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▲原PO坐在後座和男友牽手，遭到許多網友指責「超級危險」。（示意圖／pixabay）

她心痛淚訴，那場車禍導致她頭部受到撞擊，因此耳部受損暫時性耳聾，「後來的那些日子，都好安靜，好安靜，每一天都好漫長，我什麼也不想聽到，我好怕我會忘了你的聲音，忘了你對我說的每一句話」，最後還向男友深情喊話，「別擔心，我先到下輩子等妳」。

許多網友在底下留言鼓勵她，希望她堅強、加油，但也有網友指出，坐後座還牽手，也難怪會發生意外，也希望該篇文章只是創作文，「如果這文是真的，這牽手方式也太作死」、「雖然座後座牽手有點怪，但還是希望這是創作文」、「前座可以牽到右後坐的手然後開車，很厲害耶」、「駕駛座的手可以牽到後座，你男朋友是魯夫嗎？」