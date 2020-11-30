中天新聞關定了？NCC主委陳耀祥透露CH52最新動向



▲NCC主委陳耀祥。（資料照片／記者屠惠剛攝）



記者陳世昌／台北報導



中天新聞台經營執照即將於12月11日24：00到期失效，有線電視系統CH52自12月12日0時不能再播出無照的中天新聞，NCC主委陳耀祥30日上午在立法院表示，以目前情勢來看，CH52有可能暫時以空頻方式，也就是讓CH52在選台器上選不到，在有線電視上消失。



NCC於11月18日駁回中天新聞台換照申請，陸續有系統台配合NCC進行下架中天新聞作業，依據頻道下架流程慣例，系統台需先向NCC提出書面的頻道異動營運計畫變更，由NCC就更換的頻道對區塊屬性是否符合？是否符合民眾收視習慣？同時要徵詢地方政府意見等等，NCC最終審核同意之後，要再提前跑馬對觀眾預告頻道異動。以目前距離12月12日僅12天，時間上應該來不及。





▲中天新聞爭取「敗部復活」，向台北高等行政法院提出的假處分案於30日下午開庭 。（圖／記者蔡琛儀攝）



陳耀祥30日除了否認總統府指示要把中天頻道讓給特定業者的傳聞，對30日下午台北高等行政法院將審理中天提出的假處分案，他指出，根據法定程序，系統業者陸續報進來排頻規畫，如果時間上來不及就變空頻，因為不知道假處分要多久才能出來，「目前若以進度來看，是有可能空頻」。



對於CH52由誰來取代？目前已有兩大有線集團表態，其中大豐媒體集團旗下3家有線電視系統約23萬戶，以及TBC旗下4+1家系統71萬6685戶，已於23日送件NCC，申請由境外新聞頻道CNN替代換照未過關的中天新聞CH52，這是有線電視新聞區塊首次出現以英語為主的境外新聞頻道；中嘉集團旗下12系統於109萬戶已於19日率先申請以寰宇新聞台取代中天新聞台。

年代集團練台生旗下的花東地區東亞、洄瀾、東台3系統，以及台北市北都數位、澎湖、連江縣祥通，合計19.5萬戶，27日也正式申向NCC申請下架換照未過的中天新聞台，但下架後尚未有替換頻道，而是採空頻播出。