　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中天新聞關定了？NCC主委陳耀祥透露CH52最新動向

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼NCC記者會說明中天撤照案 主委陳耀祥。（圖／記者屠惠剛攝）
▲NCC主委陳耀祥。（資料照片／記者屠惠剛攝）

記者陳世昌／台北報導

中天新聞台經營執照即將於12月11日24：00到期失效，有線電視系統CH52自12月12日0時不能再播出無照的中天新聞，NCC主委陳耀祥30日上午在立法院表示，以目前情勢來看，CH52有可能暫時以空頻方式，也就是讓CH52在選台器上選不到，在有線電視上消失。

NCC於11月18日駁回中天新聞台換照申請，陸續有系統台配合NCC進行下架中天新聞作業，依據頻道下架流程慣例，系統台需先向NCC提出書面的頻道異動營運計畫變更，由NCC就更換的頻道對區塊屬性是否符合？是否符合民眾收視習慣？同時要徵詢地方政府意見等等，NCC最終審核同意之後，要再提前跑馬對觀眾預告頻道異動。以目前距離12月12日僅12天，時間上應該來不及。

▲▼ 中天大樓 。（圖／記者蔡琛儀攝）
▲中天新聞爭取「敗部復活」，向台北高等行政法院提出的假處分案於30日下午開庭 。（圖／記者蔡琛儀攝）

陳耀祥30日除了否認總統府指示要把中天頻道讓給特定業者的傳聞，對30日下午台北高等行政法院將審理中天提出的假處分案，他指出，根據法定程序，系統業者陸續報進來排頻規畫，如果時間上來不及就變空頻，因為不知道假處分要多久才能出來，「目前若以進度來看，是有可能空頻」

對於CH52由誰來取代？目前已有兩大有線集團表態，其中大豐媒體集團旗下3家有線電視系統約23萬戶，以及TBC旗下4+1家系統71萬6685戶，已於23日送件NCC，申請由境外新聞頻道CNN替代換照未過關的中天新聞CH52，這是有線電視新聞區塊首次出現以英語為主的境外新聞頻道；中嘉集團旗下12系統於109萬戶已於19日率先申請以寰宇新聞台取代中天新聞台。

年代集團練台生旗下的花東地區東亞、洄瀾、東台3系統，以及台北市北都數位、澎湖、連江縣祥通，合計19.5萬戶，27日也正式申向NCC申請下架換照未過的中天新聞台，但下架後尚未有替換頻道，而是採空頻播出。

ET快訊
屏東喝喜酒見隔壁桌「全是超大咖」　他讚嘆：這桌不簡單
他騎車遇警拿出「大客車駕照」秒噴6000元　結局神逆轉
龍蝦吃到飽端出「海戰車」遭投訴！同業曝光價差
周湯豪玩打錯名字被笑「粥湯蠔」　本人暴怒開戰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「豬肉販之子」侯友宜從小賣豬　朱學恒：這麼專業！跟陳吉仲一樣

陳時中、鄭文燦、林右昌誰適合選2022？呂秀蓮：柯文哲還在⋯不要問

徐巧芯批中正一分局長：讓丁怡銘享有2特權　應道歉下台

柯文哲：要在圓山花博設「黃信介小型廣場」　但「文化部有意見」

「用讚下架吳思瑤」羅智強成立罷免網路總部　目標募集6萬8860讚

反萊豬看板遭噴「綠漆」　國民黨：抗爭會堅持下去

中天新聞關定了？NCC主委陳耀祥透露CH52最新動向

鄭麗文嗆綠營違反議事中立　怒譙綠委「你們比那些豬內臟還臭」

施明德怒轟促轉會：只懂政治正確　為掌權集團服務

「台灣放大版」護照明年1月11日發行　每本1300元駐外館處可申請

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

連晨翔撩周曉涵「好多第一次都給妳」　誤喊「曉恩」...她一秒變臉：叫她出來！

日爆紅男自稱「真人版城之內」國3因下巴太長遭甩從此0戀愛

湯姆．克魯斯上身？他4肢緩慢著地 讓手扶梯維持怠速...躲過感應點

桃園南北之爭！桃園真D超無聊？ 車站臭又醜？中壢人：出站即出國

「豬肉販之子」侯友宜從小賣豬　朱學恒：這麼專業！跟陳吉仲一樣

陳時中、鄭文燦、林右昌誰適合選2022？呂秀蓮：柯文哲還在⋯不要問

徐巧芯批中正一分局長：讓丁怡銘享有2特權　應道歉下台

柯文哲：要在圓山花博設「黃信介小型廣場」　但「文化部有意見」

「用讚下架吳思瑤」羅智強成立罷免網路總部　目標募集6萬8860讚

反萊豬看板遭噴「綠漆」　國民黨：抗爭會堅持下去

中天新聞關定了？NCC主委陳耀祥透露CH52最新動向

鄭麗文嗆綠營違反議事中立　怒譙綠委「你們比那些豬內臟還臭」

施明德怒轟促轉會：只懂政治正確　為掌權集團服務

「台灣放大版」護照明年1月11日發行　每本1300元駐外館處可申請

苗栗女自撞中央隔島車頭變形　疑精神不濟釀禍

「豬肉販之子」侯友宜從小賣豬　朱學恒：這麼專業！跟陳吉仲一樣

周冬雨銀光「挖腰」禮服扮精靈封后！網評一敗筆：遠看像光頭

疫苗試驗爆嚴重症狀…索賠近2000萬　印度藥廠急撇清「絕對無關」

《鬼滅之刃》爆拍真人版！　「日網敲碗演員」名單出爐…有石原聰美

蔡依林、小S「女女濕吻」引暴動！　「觸感」曝光...認：很害羞　

和女網友上床後挨告性侵　保險業務喊冤：不理一個人是罪嗎？

貓咪全身疥瘡「四肢遭綁」密封保麗龍箱　見救兵轉頭狂喵

「沒生小孩沒價值！」婆婆4大金句逼瘋她：我不孕就是衰...網全怒

曾釀男大生遭輾斃！列車長「12月新措施」挨轟　台鐵揭新SOP

政治熱門新聞

幕後／假帳號攻擊民眾黨　柯文哲親留言怒嗆「很討厭你這種蟑螂」

若換掉「豬內臟地毯」恐要一百多萬　林志嘉：一定要求賠償

中選會：王浩宇罷免案明年1/16投票

共機派運8反潛機　入侵我西南空域

丁怡銘應訊疑享特權　警政署回應了

賴品妤打錯名字挑戰　陳柏惟回應：3P　

北捷廁所限時　超過15分派員關懷

她帶失事飛官丈夫照片完成鐵人三項

羅智強欲罷免　吳思瑤嗆：為選台北市長

施明德怒轟促轉會：為掌權集團服務

羅智強向吳思瑤下戰帖！要求上街頭談萊豬

丁怡銘穿西裝、自駕紅轎車赴警局應訊　非享特權搭警車帽T男

陳柏惟要打35個！網查江啟臣經歷驚呆

「台灣放大版」護照明年1月11日發行

更多熱門

相關新聞

練台生洄瀾、東台等6系統申請下架中天

練台生洄瀾、東台等6系統申請下架中天

繼中嘉數位12系統、大豐3系統、TBC5系統申請下架中天新聞台之後，花東地區的東亞、洄瀾、東台3系統，以及台北市北都數位、澎湖、連江縣祥通，合計19.5萬戶，27日也正申向NCC申請下架換照未過的中天新聞台，但下架後尚未有替換頻道，而是採空頻播出。

中天損失將難以挽回？

中天損失將難以挽回？

蔡英文保蘇貞昌的「虛」與「實」

蔡英文保蘇貞昌的「虛」與「實」

不搶52台「拚定頻47」？鏡電視2大聲明回應了

不搶52台「拚定頻47」？鏡電視2大聲明回應了

5萬人上街怒吼萊豬、中天爭議　蔡英文一次答

5萬人上街怒吼萊豬、中天爭議　蔡英文一次答

關鍵字：

NCC媒體產業中天

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

買4600個購物袋洗發票中獎機率！　財政部回應了

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

小S「透視bra」突襲強吻！　下秒狠瞪嗆「看三小」...蔡依林罕爆粗口回擊

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

獨／台女自慰次數曝！女醫說出臉紅內幕

快訊／新冠肺炎暴增24例境外移入

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

太極傳人挑戰徐曉冬！12秒內認輸投降

王仁甫踩底線「偷載女星回家」！

大海狗只要600元！溢出肥美黑肉

嫩妹搭車想「肉體付車資」被送警局　司機：她太醜

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」
蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面