施明德怒轟促轉會：只懂政治正確　為掌權集團服務

▲民進黨前主席施明德。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨前主席施明德30日發文砲轟促轉會，把台灣烈士視為罪犯，心中可有什麼正義？可有什麼促進轉型？他認為，只懂政治正確，為掌權集團服務。

由於對岸把「泰源革命五烈士」封為烈士，讓促轉會非常不認同，施明德則發文譴責促轉會，認為他們到底有什麼資格恥笑對岸搶走台灣烈士？

施明德表示，台灣今天的民主、自由和主權，是靠多少先烈先賢付出生命、血涙和多少家庭的苦難所鑄造的，「不是靠現在掌權的民進黨人士所爭得！但是，民進黨人兩度掌權，可曾吃水果拜樹頭？民進黨可曾真正禮拜過台灣烈士？」

施明德說，掌權者都懼怕烈士的光芒，反映出他們當年的怯懦，有個墮落的掌權者還不知羞恥，大言不慚地一再狂妄地說，「誰沒有拿我家的錢？請出聲！」、「誰沒有向我求官？」彷彿他是台灣首富之子，彷彿他是帝國皇儲登基的。什麼都是天賜的。

施明德表示，但是沒有人不知道，他出身「三級貪戶」，是從民生東路的中產階級律師住宅搬到凱達格蘭大道的，「他的狂言，不是正暴露出他的貪婪無狀」？

施明德認為，「促轉會」是由一群沒有奮鬥史，沒有聲望，欠缺專業良心的人所組成，他們忘了自己一直仍把「泰源事件五烈士」視為叛亂犯，連一張騙人、不知所云的「恢復名譽書」都拒絕發給他們，遑論賠償、禮敬。

施明德表示，「促轉會」心中可有什麼正義？可有什麼促進轉型？只懂得政治正確，為掌權集團服務斑斑可考。