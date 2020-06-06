　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

施明德被影射「國外賭場輸1500萬選舉資金」　一審求償結果出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼施明德。（圖／翻攝臉書）

▲民進黨前主席施明德。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

日前前稻江學院休憩系副主任黃雍利，在三立電視台「54新觀點」影射民進黨前主席施明德，拿選舉資金到賭場豪賭。施明德怒而提告求償300萬，士林地院判決，黃雍利必須賠償30萬，並在三立新聞網首頁刊登道歉聲明一天。

根據判決書指出，施明德主張，黃雍利在節目中雖然沒有直接指名是他，但他談及特色「施姓」、「政壇」、「頭髮長長的」、「人權鬥士」、「關這麼久」，觀眾都能想到就是在說他，要求黃雍利及陳姓主持人連帶賠償300萬元新台幣，並要求在三大報及三立新聞網的頭版、網站刊登道歉聲明一天。

對此黃雍利表示，他是在菲律賓念書時在賭場打工，才受邀上節目分享經驗，目的在勸導大家不要賭博，最後節目所呈現非他能掌握。

不過法官調查節目，發現黃雍利在節目中說「我們說政壇一個人⋯他的綽號叫施公⋯在政壇上⋯前幾年⋯十幾年前還滿有力的」，主持人詢問「聽起來你說的施公，好像是人權鬥士耶」，此時黃未否認，還面帶笑容。

接著黃雍利透露「該施姓政治人物賭輸50萬美金後返台」，陳接著說，「枉費他關這麼久，名聲這麼好」。法官認為，黃雍利以施姓政壇人物影射施明德，也未在當下向陳否認她猜測的政治人物，且無法舉證內容是否真實，顯然貶損他人名譽，審酌後判他須賠償施30萬元精神撫慰金，並且必須在三立新聞網刊登道歉聲明。

ET快訊
取車莫名被「6根」包圍！車主急上網求救　仔細一看傻眼
梅雨結束了？鋒面逼台「雷雨彈」再襲　一張圖看全台降雨時程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

施明德被影射「國外賭場輸1500萬選舉資金」　一審求償結果出爐

李承翰父含恨離世　同為「子女驟逝家長」：別總叫我們放下

女鄉民深夜問卦「收賄不開罰單很常見」　推文噓爆警提告

紙風車、綠光劇團八里倉庫惡火！深夜驚傳爆炸聲　20年心血燒毀

承翰爸胃出血驟逝！李母淚崩：對司法失去信心　司法院沉痛回應了

李承翰父怨「速食店精神鑑定太草率」 身心科醫師：環境太嘈雜了

鐮刀男爬窗搶劫大吼「10天沒吃飯」！石碇隱居夫妻煮麵陪他…再塞3000元

涉資助炒作大同公司股票　上海金主任國龍涉《證交法》遭通緝

高雄男隨機攻擊！4歲女童被巴重摔「臉撞地」媽回頭傻　怪人正面曝光

台南混凝土車拐彎輾死女騎士！驚悚畫面曝光　機車直接被掃走

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

火球畫面曝！16歲無照妹恐賠百萬　網酸人生勝利組：直接買下槽罐車

遭魚網纏繞！潛水員「電眼」搜尋　兩天幫超過20隻生物重獲自由

施明德被影射「國外賭場輸1500萬選舉資金」　一審求償結果出爐

李承翰父含恨離世　同為「子女驟逝家長」：別總叫我們放下

女鄉民深夜問卦「收賄不開罰單很常見」　推文噓爆警提告

紙風車、綠光劇團八里倉庫惡火！深夜驚傳爆炸聲　20年心血燒毀

承翰爸胃出血驟逝！李母淚崩：對司法失去信心　司法院沉痛回應了

李承翰父怨「速食店精神鑑定太草率」 身心科醫師：環境太嘈雜了

鐮刀男爬窗搶劫大吼「10天沒吃飯」！石碇隱居夫妻煮麵陪他…再塞3000元

涉資助炒作大同公司股票　上海金主任國龍涉《證交法》遭通緝

高雄男隨機攻擊！4歲女童被巴重摔「臉撞地」媽回頭傻　怪人正面曝光

台南混凝土車拐彎輾死女騎士！驚悚畫面曝光　機車直接被掃走

川普：疫情後的經濟反彈有助種族平等　佛洛伊德會覺得很偉大

百想藝術大賞「全場只有他一人坐2個椅子」　幕後照曝光網爆笑：大屁股PengSoo

NBA球員工會全票通過復賽　每晚必須接受新冠病毒檢測

全台明起大解封！雙鐵捷運可脫罩　故宮超前開放

喝拿鐵就不怕鈣流失？　真相恐怕恰好相反

54天無本土病例　急診醫：衛生鬆懈「這病毒」可能反撲

G-SHOCK鋼錶上光雕網格　前衛科技感搭強悍性能很加分

美防長不甩川普！下令撤離駐華府2部隊　調查盤旋群眾上空直升機

家樂福自有品牌必買「它」　網狂讚醬汁超香：比Costco好吃！

4縣市橙色高溫！今降雨機率提高　明鋒面接近「劇烈天氣」發生

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

社會熱門新聞

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

即／八里傳爆炸聲！紙風車倉庫陷火海

高雄4歲女童被隨機攻擊　怪男正面曝光

在服飾店買褲子堅持不試穿　男子付錢的舉動讓店家爆炸

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

10天沒吃飯！夫妻遇搶劫煮麵給他吃

身心科醫師：精神鑑定環境太嘈雜了

承翰爸胃出血驟逝　司法院回應了

混泥車輾死女騎士！驚悚畫面曝光

影／桃園騎士闖紅燈　「神風式」撞擊影片曝

龍井國中午餐出現死老鼠！3人腹痛送醫

控醫療疏失後病逝　癌患告別式超跑雲集

少女為養男友賣身…被逼「試車」完才能上工

更多熱門

相關新聞

美麗島事件起訴檢察官逝世　施明德回應了

美麗島事件起訴檢察官逝世　施明德回應了

美麗島事件起訴施明德的檢察官蔡籐雄逝世，施明德21日上午到台北第二殯儀館參加告別式。施明德說，「寛恕，是結束苦痛最美麗的句點」。

施明德再嗆「綠色法官」爆王世堅仍欠錢

施明德再嗆「綠色法官」爆王世堅仍欠錢

施明德控遭「綠色法官」嗆逼和解　北院調錄音澄清

施明德控遭「綠色法官」嗆逼和解　北院調錄音澄清

郝柏村批馬「毀軍法」　施明德贊同：台灣人差遠了

郝柏村批馬「毀軍法」　施明德贊同：台灣人差遠了

不只是索賄　內政部高官圍標詐4千萬

不只是索賄　內政部高官圍標詐4千萬

關鍵字：

施明德

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

少女全裸陳屍農田！竟是14歲表弟洩慾殺人

即／改口！譚德塞最新公布：建議戴口罩

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

鋒面雷雨彈再襲　一張圖看全台降雨時程

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

老闆約開房！長腿直播主「1000G嬌喘私密片」外洩

取車莫名被6防撞桿包圍！車主傻眼求救

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面