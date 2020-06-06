施明德被影射「國外賭場輸1500萬選舉資金」　一審求償結果出爐

▲民進黨前主席施明德。（圖／翻攝臉書）



記者葉國吏／綜合報導

日前前稻江學院休憩系副主任黃雍利，在三立電視台「54新觀點」影射民進黨前主席施明德，拿選舉資金到賭場豪賭。施明德怒而提告求償300萬，士林地院判決，黃雍利必須賠償30萬，並在三立新聞網首頁刊登道歉聲明一天。

根據判決書指出，施明德主張，黃雍利在節目中雖然沒有直接指名是他，但他談及特色「施姓」、「政壇」、「頭髮長長的」、「人權鬥士」、「關這麼久」，觀眾都能想到就是在說他，要求黃雍利及陳姓主持人連帶賠償300萬元新台幣，並要求在三大報及三立新聞網的頭版、網站刊登道歉聲明一天。

對此黃雍利表示，他是在菲律賓念書時在賭場打工，才受邀上節目分享經驗，目的在勸導大家不要賭博，最後節目所呈現非他能掌握。

不過法官調查節目，發現黃雍利在節目中說「我們說政壇一個人⋯他的綽號叫施公⋯在政壇上⋯前幾年⋯十幾年前還滿有力的」，主持人詢問「聽起來你說的施公，好像是人權鬥士耶」，此時黃未否認，還面帶笑容。

接著黃雍利透露「該施姓政治人物賭輸50萬美金後返台」，陳接著說，「枉費他關這麼久，名聲這麼好」。法官認為，黃雍利以施姓政壇人物影射施明德，也未在當下向陳否認她猜測的政治人物，且無法舉證內容是否真實，顯然貶損他人名譽，審酌後判他須賠償施30萬元精神撫慰金，並且必須在三立新聞網刊登道歉聲明。