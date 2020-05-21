與美麗島事件起訴檢察官和解　施明德：寛恕是結束苦痛最美麗的句點

▲施明德。（圖／翻攝臉書）

記者黃巈禾／台北報導

美麗島事件起訴施明德的檢察官蔡籐雄逝世，施明德21日上午到台北第二殯儀館參加告別式。施明德說，「寛恕，是結束苦痛最美麗的句點」。

施明德21日晚間在臉書表示，在疫情中，看到那麼多人戴著口罩到參加告別式，國軍袍澤之情令他感動，而上周，

助理告訴他，收到一份訃聞，但疫情仍未結束，建議他不要參加，就送花圈致意。

施明德一得知是蔡藤雄，當下告訴助理，一定要親自參加，並請她立即致電蔡藤雄的夫人，死亡是每個人必經之路，請節哀。

施明德說道，追求理想必須支付代價，他的確也付出極慘烈的苦楚，但很感謝上蒼，讓他體悟到「忍耐是不夠的，必須寛恕」，當他身體力行之後，常會對人說一句話「寛恕，是結束苦痛最美麗的句點」。

施明德認為，就是為什麼一個承受如此折磨的人，會讓人覺得「苦難沒有寫在他的臉上，痛苦沒有穿在他的身上」；這也是為什麼他擔任民進黨主席時，會不惜斷送政治前途仍大聲疾呼要台灣走向和解之路的原因。

施明德說，每個時代都有每個時代的責任和奮鬥方向，「我可以大聲告訴台灣人『我信仰了，我堅守了，我奉獻了。』」、「當我站在蔡籐雄將軍遺像前向他鞠躬時，我對蔡將軍説『一路好走，不必牽掛』」。