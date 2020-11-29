乳外名醫偷拍37女病患被判刑　轉戰他院誆檢查肺炎「解胸罩摸胸」



▲梁姓乳房外科醫師曾有偷拍涉妨害秘密前科，緩刑期間又被指控摸胸。（示意圖／Pixabay）

記者陳凱力／苗栗報導

曾被指控以針孔偷拍女病患的梁姓乳房外科名醫，再被病患指控，以聽診肺炎為由，在病房中解開其胸罩、碰觸她的胸部，事後患者才發現自己根本沒有肺炎，一氣之下向院方投訴，梁姓醫師目前已暫停所有醫療業務，本案也移送人評會議處。

指控的梁姓乳外名醫曾在2015年間遭檢警搜出37名被害人診療的偷拍檔案，之後7人和解撤告，案經台北地院審理期間，又有23人和解，直到2018年梁姓醫師才被依妨害秘密等7罪判處2年徒刑、緩刑5年，緩刑期間內不得從事乳房檢查、診療等相關醫療業務，仍可上訴。

之後，梁姓醫師從北部大型醫院轉戰苗栗地區，卻再度爆發性騷擾疑雲。被害人指控梁姓醫師獨自進病房，告訴她從X光發現她罹患肺炎，要求她解開內衣扣子進行聽診，被害人當時打著點滴，正思考如何解開內衣時，梁醫竟說「那不然我幫妳解！」接著就直接伸手解開她內衣，聽診過程中還碰觸到她的胸部。

被害女出院時拿到診斷書，才發現「自己沒有肺炎」上網一搜更是嚇了一大跳，因此向院方提出申訴。被害女說，院方調查後已向她表示歉意，並說要帶梁男親自登門致歉，只是「現在想起來還會怕，不想再看到這個人」，因此被她拒絕。

梁姓醫師目前尚未對外表示說明，不過其執業的為恭醫院表示，目前已先暫停梁姓醫師的所有醫療業務，並將後續將送交人事評議會審查議處，依規辦理中。

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