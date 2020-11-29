影／「太極傳人」挑戰徐曉冬！12秒認輸投降「連三招都扛不住」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「格鬥狂人」徐曉冬28日與「武氏太極拳」傳人陳勇決鬥，令人傻眼的是，開打之前非常有信心的陳勇，竟然連徐曉冬的3招都扛不住，12秒內就被打到認輸投降，還抱著頭靠在牆邊，表情十分痛苦。

徐曉冬學習綜合格鬥（MMA）多年，非常關注大陸傳統武術界「假大師」的亂象，多次與傳統武術界所謂的「大師」決鬥，且幾乎都獲得壓倒性的勝利，有「武林打假第一人」的外號。

▼徐曉冬一拳打向陳勇臉部。（圖／翻攝徐曉冬YouTube）



陳勇作為傳統武術「武氏太極拳」傳人，一直對徐曉冬批評傳統武術的作風感到不滿，從2018年就開始向徐曉冬叫陣，但因為各種原因，兩人的決鬥一直到今年11月28日才促成。

該場決鬥以MMA規則展開，但令人傻眼的是，開打之前非常有信心的陳勇，竟然連徐曉冬的「2腿1拳」三招都扛不住，12秒內就被打到認輸投降，一招也沒使出，可以說是「毫無還手之力」。

▼陳勇只中了一拳就縮在牆邊，無力再戰。（圖／翻攝徐曉冬YouTube）



賽後，徐曉冬表示，為了尊重武術，他不敢發力，但陳勇被他一個輕刺拳打中之後，竟然就靠在牆邊捂著臉，「我跟裁判都愣住了，我不敢上去再打，只能等陳勇跟裁判商量到底還打不打，無奈。」

徐曉冬也強調，他沒有打老頭，是陳勇主動挑戰他的，「2018年底，陳勇在深圳衛視挑戰我，我接受挑戰。但因為陳勇原因，沒有打成，後又疫情原因停止，今天才終於能打。」

▼徐曉冬輕鬆獲勝，但表情顯得相當無奈。（圖／翻攝徐曉冬YouTube）

