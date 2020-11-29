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爆料達人曝光iPad 9處理器升級　價格、外觀都不變

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▲▼蘋果發表會,iPad Air,A14晶片。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

▲據悉iPad 9可能搭載A13仿生晶片，圖為今年發表的iPad 8。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

記者余弦妙／綜合報導

蘋果在今年的發表會中公布了iPad Air 4和iPad 8，其中iPad 8主要是將處理器更換為A12晶片，其餘功能卻未有其他改變，據悉，蘋果明年登場的iPad 9將有兩款設計其中一款類似於舊款iPad Air 3，另一款則更加接近iPad Pro、iPad Air 4的全螢幕設計。

根據國外爆料達人透露，蘋果公司目前已著手研發第九代 iPad，目前大致方向為兩個，其中一款與舊款iPad Air 3，另一款則更加接近iPad Pro、iPad Air 4的全螢幕設計。

不過爆料達人也提到，目前蘋果公司比較傾向採用包括保留正面的Touch ID、延續10.2吋螢幕等，但處理器將升級到A13仿生晶片，也可能會配備側邊電源按鈕，從Lightning接口升級為USB Type-C接口，儲存空間64GB起，並升級背面相機鏡頭畫素，價格依舊維持為最便宜的iPad。目前iPad 8 在台售價1萬500元起。

最後，爆料達人也說，目前第九代iPad最有可能發表的時間點應該還是跟往年依樣，大約落在9、10月，果粉可以盡情期待。
 

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