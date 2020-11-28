「臟器全失」只剩3手指！逃檢疫後失蹤　他詭飄水上...浮腫慘死

The man arrived in this country through the Kuala Lumpur International Airport (KLIA). After two days of undergoing quarantine, he escaped from the Marriott Hotel quarantine centre. The body was then found floating without internal organs in a mining pool.https://t.co/c3npZ23iDi — Latest on SAYS (@saysdotcom) November 26, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

馬來西亞近日發生一起駭人聽聞的事件，一名男子日前非法逃離居家檢疫，人就此消失，沒想到再度看到他的時候，他已經成為一具冰冷的屍體泡在一處池塘當中，但讓人更匪夷所思的是，他的臟器「全數消失」，身上也沒有任何衣物，死相非常難看。

綜合外媒報導，本月10日馬國Bukit Dugang的一處池塘中，被人發現一具臉部朝下、全身佈滿鮮血、沒穿衣服並且已經出現浮腫狀況的屍體，讓人更驚恐的是，屍體內部的器官全數不見，手上只剩下3隻手指頭，甚至沒有皮膚可用來查指紋，讓整起案件的偵辦變得更加困難。

解剖結果指出，受害者的死亡時間約在5天前，除了沒有身分證件可以證明身分之外，附近居民生活情況也未傳出有人失蹤的消息，這樣的情況也讓案情陷入膠著。不過一間公司隨後出面表示，這具屍體的身分應該是一名外國工人，該名工人在逃離居家檢疫隔離之後失蹤。

當地警局表示，該名外籍工人先前由吉隆坡國際機場入境，並被安置在萬豪酒店的檢疫中心進行隔離，不過就在隔離的第2天，工人就從酒店逃出，隨後屍體就被發現漂浮在一處前礦井之中，體內沒有任何器官。報導中指出，這起事件仍在調查當中，當局已將死者的DNA交給大使館，以便確認真實身分。