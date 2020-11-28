「109年台灣健康城市」韌性與創新獎　嘉市警全臺唯一獲獎

▲▼ 市警局獲衛福部「109年台灣健康城市」韌性與創新獎，再添嘉市「安全宜居」新認證！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市推動健康城市暨高齡友善城市政策從不缺席，在今年已邁入第12年的「台灣健康城市暨高齡友善城市」獎項評選中，再次展現亮眼成績──由嘉義市政府衛生局、民政處殯葬管理所及警察局分別榮獲高齡友善城市/創新獎、健康城市/城市夥伴獎及韌性與創新獎3項獎項。27日由市府參議林建宏率警察局副局長張明和等人代表嘉義市接受衛生福利部國民健康署署長王英偉頒發獎座表揚。

其中市警局，在本屆獲獎率僅12.7%為歷年最低（難度最高）的評選之中脫穎而出，更是全臺唯一獲獎的警察機關，所投稿的「嘉市全齡共享、世代宜居─孫子兵法策略」亦獲得高齡友善城市海報獎，再為嘉義市添增一筆「安全宜居城市」的有力認證！

▲市警局獲衛福部「109年台灣健康城市」韌性與創新獎，全台唯一警察機關獲獎 。（圖／記者翁伊森翻攝）



市警局以「Chiayi City as Home 嘉市是家－守護家意，安全+e」為題，說明近年警方以「主動出擊」、「e動防護」、「聯動交通」為三大策略，推出科技導入的「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」、「雲端智慧巡邏車」、「數位治安包圍圈」、「守護嘉憶人」、「區域廊道科技執法」及「道安多元整合平臺」等方案，結合跨領域、社區民力等資源，運用於抗衡外在環境挑戰、解決地方與市民關切問題等，相關成果不僅經過今年度艱辛防疫抗戰的考驗，也層層通過衛生福利部國民健康署「書面審查」、「口頭報告」及「實地訪查」三階段評審，實證警政策略與方案確具擴散性及可行性，終躋身全國5名「韌性與創新獎」之列。



市警局局長張樹德表示，獲獎不是終點，這份對警方積極營造城市安全健康的最高肯定，是激勵警政團隊的強大力量。在市長黃敏惠的帶領下，警察將繼續與各局處跨領域攜手努力，打造「全齡共享、世代宜居」的嘉義市！