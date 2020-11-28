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撞擊畫面曝！印尼籍交換生騎車詭異左偏　下秒自撞噴飛…釀1死1傷

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▲▼高雄自撞車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲莫姓男子通過路口後卻詭異向左偏移，最後撞上分隔島，釀1死1傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、陳韻如／高雄報導

高雄市鳥松區28日凌晨5時許發生一起死亡車禍！一名莫姓印尼籍男子騎車載著蘇姓友人外出，行經中正路時卻失控自撞中央分隔島，釀成1死1傷悲劇。事發當時的監視器畫面曝光，只見當時莫男剛騎車通過路口，但卻突然詭異向左偏移，最後撞上分隔島，機車瞬間噴飛數公尺遠，畫面相當驚悚。

警方初步調查，22歲的莫男與蘇男為產學交換學生，是正修科大一年級的同班同學，28日凌晨5時一同外出行經鳥松區中正路時，發生自撞車禍，莫男當場死亡，而蘇男則受傷送醫。

▲▼高雄自撞車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

事後監視器畫面曝光，只見當時莫男與一輛自小客車並排行駛通過路口，但下一秒，蘇男卻不明原因不斷向左偏移，最後撞上分隔島，巨大撞擊力道導致機車瞬間噴飛數公尺遠，莫男當場死亡，而蘇男則痛苦倒地掙扎。

警消獲報趕抵現場後，立刻將蘇男送醫救治，所幸並無大礙，而至於詳細的事發原因，仍有待進一步調查釐清。

▲▼高雄自撞車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲由於巨大撞擊力道，導致莫男當場死亡，蘇男則受傷送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

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