偷2根甘蔗當婚嫁！窮男反被罰3000元　警聽真相「心裡酸酸的」

▲ 鄭姓工人偷了2根甘蔗 。（示意圖／免費圖庫／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

一名從事粗工的鄭姓工人今年6月到甘蔗田，偷拔2根價值約200元的甘蔗，雖得手卻很快被查獲。警方聞悉其境遇後，感嘆「心裡感覺酸酸的」。原來，按照南部婚禮習俗，女方家長要準備2根甘蔗與吊在竹子上的豬肉，但因經濟拮据，鄭男才出此下策跑去偷甘蔗，最後反要付罰金3000元。

據《自由時報》報導，50多歲的鄭男單身多年，只有國中學歷的他從事粗工餬口，女友與他年紀相仿。鄭男10多年前向銀行借貸，又曾2次酒駕被裁罰15萬多元，至今一直在清償借貸，因此他不想拖累女友，只想在晚年有伴，兩人並無結婚打算。

儘管鄭男經濟狀況不好，仍盡其所能好好對待女友母女，並將女友的女兒視如己出，對外都以「我女兒」稱呼。今年鄭男的「女兒」要出嫁，他因好幾天沒有工作荷包扁扁，但他沒告知女友手頭緊的近況。

▲鄭男最後被處以3000元罰金 。（示意圖／免費圖庫／pixabay）

面對女友要他準備2根甘蔗等婚嫁之物，鄭男實在無法開口說自己沒錢，無奈之下今年6月向友人借車，深夜到甘蔗田拔走2根甘蔗。事後，蔗農發覺田裡有被踩踏、挖掘痕跡而報警，1小時後鄭男就被逮捕。

警方認為，鄭男貪小便宜很不可取，但當聽聞其冒險偷甘蔗的原因後，警方深感同情，不過仍需函送法辦。法官以其曾犯酒駕，為累犯，對他處以3000元罰金。