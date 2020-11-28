　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

疫情爆發近一年　譚德塞：國際專家將進入武漢調查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼WHO 譚德塞。（圖／路透）

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾27日專電

世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，國際專家調查團將會進入中國武漢調查病毒起源。由於距2019冠狀病毒疾病蔓延全球已近一年，世衛這次調查透明度及成果備受關注。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）自2019年12月底在中國武漢爆發，在澳洲、美國等諸多國家呼籲調查病毒起源下，世衛2位專家7月時抵達中國，但當時專家卻未造訪武漢，令西方政府質疑北京是否會履行要辨別病毒來源的承諾。

今天世衛舉行線上記者會，媒體關注關於專家團前往中國調查病毒源頭，日本媒體直接詢問譚德塞，世衛的國際專家團是否會實地前往武漢？對此譚德塞回答是的，專家團會前往武漢。

這是自疫情爆發近一年後，國際專家團確認終能進入爆發源頭武漢實地調查。

世衛動物疾病專家班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）也出席今天記者會，他說明國際團隊已開始與中國專家合作，將在武漢及其周圍研究，以了解2019年末發生的情況。

疫情爆發後，國際要求世衛儘快對病毒起源及傳播進行調查，但8月「金融時報」曾報導，世衛專家7月前往時在北京待了3週，根本連武漢附近都沒有去，「任何發現相關跡象的可能性都煙消雲散了」。

而世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）曾在10月表示，世衛的國際專家名單須先提供給中國。使得未來調查的透明度及成果備受關注。

 
ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

疫情爆發近一年　譚德塞：國際專家將進入武漢調查

新冠疫苗救世激勵！美股收紅　標普那指創歷史新高

英國醫院提供「處女膜檢查」！世衛：不準確、侵犯人權

20萬連署達成！台女南韓遭酒駕撞死　「修法酒駕」青瓦台必回應

台灣立法院丟內臟「登上國際」　路透社：拳頭和豬膽在國會飛舞

慧眼看天下／川普為美國拚了 拜登準備替川普買單？

關鍵報告：新冠疫情恐讓女性地位倒退25年

笑人口音要坐牢了！法議會拍板「看低地方口音=種族歧視」

悲！斯里蘭卡野生大象到垃圾場翻找食物　胃裡都是塑膠

中國發威！葡萄酒課「反傾銷稅」212%　澳斥「違反FTA」求助WTO

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

疫情爆發近一年　譚德塞：國際專家將進入武漢調查

新冠疫苗救世激勵！美股收紅　標普那指創歷史新高

英國醫院提供「處女膜檢查」！世衛：不準確、侵犯人權

20萬連署達成！台女南韓遭酒駕撞死　「修法酒駕」青瓦台必回應

台灣立法院丟內臟「登上國際」　路透社：拳頭和豬膽在國會飛舞

慧眼看天下／川普為美國拚了 拜登準備替川普買單？

關鍵報告：新冠疫情恐讓女性地位倒退25年

笑人口音要坐牢了！法議會拍板「看低地方口音=種族歧視」

悲！斯里蘭卡野生大象到垃圾場翻找食物　胃裡都是塑膠

中國發威！葡萄酒課「反傾銷稅」212%　澳斥「違反FTA」求助WTO

化妝師愛用品意外平價！保濕霜、眼影不過百元　刷具更媲美專櫃

連署5天破20萬！獨生女遭酒駕撞死　醫師夫婦淚謝：延續以琳的愛

顏寬恒補刀陳柏惟！關鍵27秒圍毆影片曝　罕見點名：打死又如何？

疫情爆發近一年　譚德塞：國際專家將進入武漢調查

新冠疫苗救世激勵！美股收紅　標普那指創歷史新高

王思佳錄影遭陷害 徐乃麟狠抽腳底板直言「可以懷孕」！

半夜驚喊「唉呦」倒床昏迷　高雄警局勤指中心主任心肌梗塞猝死

英國醫院提供「處女膜檢查」！世衛：不準確、侵犯人權

戶籍被迫移到市政府卡關！她下海堅守處女身：純愛遙不可及

我駐外接連傳新冠確診　吳釗燮深夜發文打氣：保重身體、平安健康

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

國際熱門新聞

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

20萬連署達成　青瓦台必回應

日本偶像女團成員下海拍AV　畢業閃電改名秒被起底認了

他送醫宣告死亡　進停屍間「切右腿灌福馬林」竟復活

他遭猛虎追殺「跳崖自救」...下一秒老虎竟跟著跳

台灣立法院丟內臟「登上國際」

世衛：處女膜檢查不準、侵犯人權

韓媒：北韓匯率暴跌　金正恩秘密處死匯兌商

變態男舌頭慘遭咬斷！強吻女大生還告「防衛過當」

台泰緝毒鬧烏龍　清潔劑誤當K他命

78歲男爽娶17歲妻　22天就離婚

邪教推「高潮冥想」　FBI來抓人了

美洲豹「猛咬36kg凱門鱷」狠拖進沼澤！驚人畫面曝光

放火燒蟻窩　螞蟻逃腿上害女被燒死

更多熱門

相關新聞

大讚中國防疫！胡錫進酸：在台灣一定憋死

大讚中國防疫！胡錫進酸：在台灣一定憋死

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，各國紛紛祭出禁令，為的就是希望能緩和疫情。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進今（27）日發文大讚中國防疫很成功，還酸說「要是我恰好是個新加坡人，或者生活在台灣，如此好動的我，非得憋死不可。」

鍾南山：香港當務之急是進行全民檢測

鍾南山：香港當務之急是進行全民檢測

東京日增570確診　破疫情以來紀錄

東京日增570確診　破疫情以來紀錄

防病毒傳入　陸：冷鏈搬運全程戴口罩

防病毒傳入　陸：冷鏈搬運全程戴口罩

丹麥1700萬隻水貂　總理淚灑農場

丹麥1700萬隻水貂　總理淚灑農場

關鍵字：

新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

台中男性侵酒店妹「社死」輕生…法官判緩刑

「長照級娼寮」1次400...84歲公援交71歲嬤曝內情

忘記歌名！他哼前奏...大神解答看傻千人

小鬼37歲冥誕「楊丞琳0點準時慶生」　曬「最後合照」藏洋蔥

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

瑤瑤曬超音波照：生命得來不易

隋棠道歉了！嗆法院自省「不是不能判死刑」

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面