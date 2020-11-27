吹牛玩到凌晨4點！台中男性侵酒店妹「社死」輕生　法官判緩刑

▲酒店示意圖，與本文無關。（示意圖／記者邱中岳攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名許姓男子與朋友到某酒店唱歌遊樂，期間與陪酒女小美（化名）玩吹牛到凌晨4點，見對方昏睡後性侵得逞離開。事後，許男被留職停薪，羞愧地選擇輕生，被救起後想和小美和解，因此法官認為有悔意，判1年8月徒刑，緩刑4年，並須參加法治教育4次。

判決書指出，許男2020年1月2日凌晨與兩位友人到酒店消費，並和小美喝酒、玩吹牛，兩人一路戰到凌晨3、4點，而小美也體力不支倒下昏睡。此時，許男看兩名友人離開包廂，進而性侵昏睡的小美得逞，隨後穿好褲子離開，留下小美一人躺在包廂內。

酒店工作人員2日上午巡視時，發現小美躺在包廂中昏迷不醒，立刻將其送醫，而小美也發現身體不適、下體有液體流出，因此驗傷提告許男性侵。

▲許男與小美玩吹牛到凌晨4點。（示意圖／CFP）



許男在法庭上對法官說，他本在科技廠工作，有著讓人羨慕的穩定收入，犯案後被留職停薪，感覺非常羞愧，等同「社會性死亡」（指面子丟盡到想自盡），因此1月15日時曾離家未歸，輕生被家人發現後送醫急救。許男說，他犯案後曾消極面對人生，現在願意積極面對，希望和小美和解，以彌補他的過失。

法官認為，許男前無不法紀錄，但因一時生理衝動造成小美身心發展的負面影響，但看他已知警惕，不會有再犯之虞，因此判他緩刑4年，但須提供40小時義務勞務，以及4次的法治教育。

►「日本白皙無瑕精華」下殺2折

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995