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嘉義觀光新景點　花磚博物館國際馳名

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▲▼ 花磚博物館多項國際合作案打響知名度 歡迎旅客來嘉體驗花磚之美 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲徐嘉彬館長介紹館內 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣花磚博物館近年已成為旅客來嘉義市必訪之景點，今年10、11月更完成多項國際合作案，讓花磚之美被全世界看見。市長黃敏惠感謝花磚博物館的努力與用心，期許未來繼續攜手合作推動文化觀光，更要透過教育讓文化扎根。

黃敏惠表示，全台第一也是唯一的花磚博物館，不但收藏還可以創新，真的令人感動。去年帶著業者到日本推廣觀光旅遊時，花磚就吸引了日本人的注意，因為他們很努力，再透過我們搭建的平台讓花磚的美麗被看到。館長徐嘉彬看到花磚文化的美好，加上文化新絲路的景點串聯，明年台灣設計展是很好的機會。

徐嘉彬館長強調要從教育做起，目前已有和康軒、南一合作，平時也有很多師生來體驗花磚製作。感謝市長與觀光新聞處協助，讓嘉義市的遊客人潮增加；疫情前外國遊客約占20%，顯示觀光已國際化，在嘉義市看博物館要排隊、大家也願意排隊，是讓人很驕傲的事。花磚博物館已經落地生根，全台都有專人記錄花磚文化並展現成果，創造許多就業機會。我們同時也向文化局申請老屋卸妝計畫，讓它回復原來的面貌。

▲▼ 花磚博物館多項國際合作案打響知名度 歡迎旅客來嘉體驗花磚之美 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲NHK專題介紹_花磚博物館提供 。▼ SPAWORLD結合花磚_花磚博物館提供 。

▲▼ 花磚博物館多項國際合作案打響知名度 歡迎旅客來嘉體驗花磚之美 。（圖／記者翁伊森翻攝）

花磚博物館近期有4項國際合作案：日本大阪知名SPA業者「SPAWORLD」為了再現日本百年SPA，特地請全球唯一能復刻百年花磚的花磚博物館的台灣職人匠師團隊，設計製作5,500片花磚，來打造一處花磚空間，並設置電視牆介紹花磚博物館如何保存、發揚花磚文化。日本NHK電視台則於10月22日播出台灣花磚博物館專題，以及花磚系列產品輸入日本，甫播畢就引起廣大迴響，還有日本出版社欲在日出版花磚博物館館藏專書。

▲▼ 花磚博物館多項國際合作案打響知名度 歡迎旅客來嘉體驗花磚之美 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 日內瓦花磚_花磚博物館提供 。

▲▼ 花磚博物館多項國際合作案打響知名度 歡迎旅客來嘉體驗花磚之美 。（圖／記者翁伊森翻攝）

世界衛生大會(WHA)於11月9日至14日舉行會議，花磚博物館與外交部合作，以台灣花磚圖案作為主要意象，在日內瓦透過電車廣告、以及「萬國宮」廣場前打造Taiwan can help的英文字樣，爭取參與世衛組織的所有會議。經典的復古花紋圖案非常亮眼顯目，要讓全世界看見台灣！

▲▼ 花磚博物館多項國際合作案打響知名度 歡迎旅客來嘉體驗花磚之美 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲雪花秀公益限量版_花磚博物館提供 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，南韓頂級保養品雪花秀(Sulwhasoo)推出台灣花磚公益限定版保養品，也會將公益限定版的部分銷售捐贈給花磚博物館，以支持台灣百年花磚藝術，協助珍貴的花磚文化保存。除國外合作案，花磚博物館也授權給南一書局印製7萬本花磚文化教育教材，提供學校師生花磚文化教育使用。期望透過國際合作案與國內推廣，吸引旅客來嘉了解花磚之美與背後的故事，進而深度探索這個充滿人文底蘊的城市。

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