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毛巾變絲巾！節省阿爸「用到變無毛」省出新高度　網笑：快變透明

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▲▼節省阿爸的毛巾。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲節省阿爸的毛巾。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

每個人家中都有個節儉的長輩，但有些人已經省到讓晚輩啼笑皆非！一名男子貼出爸爸的毛巾照片，依稀還可看出上頭白、粉紅的花色，但卻薄到可以透光，上頭的毛已經全都掉光，看得出經歷了不少歲月摧殘。其他網友紛紛笑回，「哇靠！毛巾用到變絲巾。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，爸爸常叫他花錢要省一點，不要太過鋪張浪費，必須好好理財，但他覺得跟爸爸相比「感覺不管我做啥都是在敗家」，因為對方實在節省到他五體投地的地步，光是從毛巾這個小細節就可看出，爸爸掛在浴室的毛巾已經薄如紙，上頭的毛被擦到掉光光，不知道用了幾個月還是捨不得換新，「這是他生活的態度...。」

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▲▼毛巾示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲衛生用品應定期汰換。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

光禿禿毛巾曝光後，網友笑著留言，「想騙我，這不是毛巾是絲巾」、「我還以為是洗澡的刷背巾呢」、「這還有擦乾功能嗎」、「我家族也有一樣的長輩，內衣褲都發霉還是捨不得」、「都這程度了還不破真的是太神了」、「這毛巾....剩下纖維在支撐」、「只有我覺得快變透明了嗎？」

網友也建議，清潔用品最好要定期更換，用到這種程度可能已累積許多細菌，別為了省錢反而犧牲健康，最好的方式就是直接幫長輩換一條新的，「趁他不在的時候換新的」、「我爸這樣我是直接幫他換，舊的直接就丟了」、「你就說你在浴室跌倒，然後把毛巾拉斷了順勢換掉，大概每隔一陣子就要跌倒一次吧XD」、「這種都要先斬後奏，直接把毛巾換掉。」

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