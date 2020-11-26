「把五花肉切成女朋友的樣子」詭異文案　廚具公司：美美的意思！

▲大陸一間廚具公司文案竟然打「把五花肉切成女朋友的樣子」。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

先前大陸陸續出現多起碎屍案件，震驚外界。大陸一間廚具近日卻在文案中打出「把五花肉切成女朋友的樣子」引起許多網友不滿質疑，拿分屍案做宣傳。公司卻回應稱，是想表達「五花肉和女朋友一樣美美的」。

根據新京報報導，該品牌旗艦店為了宣傳旗下炒菜機，發表了一則做飯的影片，但在拿刀切五花肉的時候，卻配上了「把五花肉切成女朋友的樣子」文字，讓許多網友感到不舒服。

由於大陸不久前才出現男子殺妻藏屍案、男子殺害主播女友碎屍案等多起重大案件，這時出現這樣的文案，讓網友不禁聯想到，公司是否刻意在玩不合時宜的兇殺梗，氣憤向客服投訴。

官方則回應表示，影片是和一名KOL合作，想表達的是五花肉能和女朋友一樣白白嫩嫩，切的是五花肉不是女朋友，並沒有想要惡意營銷玩梗，之後會更注意廣告內容。目前這句引起問題的文案已經刪除。

陸媒評論分析，商家這樣的宣傳手法不見詼諧，只見惡臭，是拿犯罪行為揶揄戲弄別人的傷痛，拿惡性犯罪行為開玩笑。不少人戲謔過後，卻忽略了背後是生命的消逝，是不幸的遭際。玩這樣的梗，也是對受害者及家人的二次傷害。