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小米高層笑「得屌絲者得天下」　陸網氣炸：買不下去了！

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▲小米集團高層主管王嵋說得屌絲者得天下，引起外界關注。（圖／翻攝自封面新聞）

▲小米集團高層主管王嵋說得屌絲者得天下，引起外界關注。（圖／翻攝自封面新聞）

記者劉亭／綜合報導

小米集團高層主管王嵋先前在演講時指出，「小米認為未來的天下是，得屌絲者得天下，得年輕人得天下」。言論很快在陸網引起熱議，引起許多網友不滿，認為此言論貶低顧客、降低品牌格調。

小米官方25日緊急發聲明道歉，王嵋言論完全不代表公司態度，也未經公司審核，王嵋本人對其不謹慎的錯誤言論給米粉、使用者帶來的傷害，深感悔意，主動請辭對此負責經過調查，公司批准王嵋的請辭。

聲明中也指出，出現如此事件，我們誠懇致歉。米粉、用戶是小米最珍視的朋友，小米將繼續加強內部管理，堅決維護用戶利益和公司品牌聲譽。

▲小米 Xiaomi。（圖／路透社）

▲小米全球手機市佔打敗蘋果成為第3名。（圖／路透社）

王嵋也出面道歉稱，為錯誤言辭給米粉、使用者們帶來的傷害誠懇道歉，相關言論僅僅是她個人在相關行業閉門交流活動中的表達錯誤，完全不代表公司觀點和立場，希望大家不要對小米產生誤解。她也決定請辭負擔全責。

許多大陸網友不滿留言，「為什麼一些惡俗的詞語被越來越多所謂精英層也採用」、「內部講話的稱呼怎麼能公開來說。屌絲可以自嘲，但你無權踐踏」、「唉，正想換小米手機呢，看到這個，卡住了」、「這太過分了吧！！這樣說話太瘋了！有這樣侮辱人的嗎」、「作為一個小米用戶，看到這樣的言論真的很不舒服」。

屌絲是大陸流行用語，帶有諷刺意味，偶爾用來自嘲，代表是「人生失敗者」、「人生輸家」、「愛情輸家」，類似台灣魯蛇用法，大陸教育部2015年認定其是網路低俗用語。

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