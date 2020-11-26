雙桶屍開封！少女愛渣男「胸插剪」強酸溶屍　土地掮客頭中槍滅口

▲徐德益（右）去年犯下蔡姓少女（左）及黃姓掮客2起桶屍案後，竟曾捐款慈善單位，假冒善人。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台中「雙桶屍命案」昨天屍桶開封相驗，法醫發現，死者黃男是頭部一槍斃命；而被懷疑侵吞贓款的蔡姓少女則是頭部遭到重擊、胸口插了把剪刀，但因為遭到強酸溶屍後封桶，屍肉腐蝕，僅殘存毛髮、部分皮膚與骨頭，警方查出，蔡姓少女因為愛上已婚渣男王閔政，因而加入徐德益詐欺集團，卻慘遭毒手，而情郎卻為自保，不敢吭一聲。

檢警查訪時，家屬透露，住在宜蘭縣冬山鄉的蔡姓少女小時候很乖，但讀國中時交了壞朋友，沈迷網咖，多次蹺家，13歲時曾跑到嘉義與一名男網友同居，被家人尋獲，帶回宜蘭，她還是不好好唸書，乖乖待在家裡，16歲時透過網路交友聊天室，認識已婚的王閔政，這次逃家，音訊全無，2017年4月，家屬報警協尋，哪知道3年後接獲愛女音訊，卻已天人永隔多時。

警方查出，蔡姓少女因為愛上渣男王閔政，才加入徐德益的詐欺集團，當時，2人與徐德益、他未成年的妻子，一起住在新竹香山；早在少女父母報案前一個月，因為老大徐德益懷疑她侵吞一筆300萬元贓款，竟然與陳姓妻子，當著眾嘍囉殺害蔡姓少女，然後裝桶、強酸溶屍，接著載到彰化農田，再以層層膠帶封口、黑色垃圾袋包覆後，挪移到台中豐原的徐嫌老家歇業工廠棄置；而王閔政看著自己女人遇害，卻不敢吭聲，因為徐德益威脅他：「敢說出去，下一個死的就是你」。

而黃姓掮客則是頭部中彈、一槍斃命，檢警查出，黃男與徐嫌是某起土地詐欺案的同案被告，徐不滿黃在法庭做出對他不利的供詞，因此狠下殺手；當時，他率手下將黃男強押到中市太平山區，以「行刑式」的處決方式，射擊其頭部，然後裝桶，棄屍苗栗銅鑼山區。

檢警透露，主嫌徐德益非常狡詐，他因強盜案被判刑10年6月，假釋期間，因酒駕恐被抓回監獄執行剩餘刑期，但他裝乖騙過法官，不用入監；檢警查出，去年5月他犯下黃男桶屍案後，透過擔任鄰長的父親牽線，向里長表達想要幫助弱勢朋友，捐了數萬元，當時里長還頒發感謝狀給他，案發之後，里長表示「非常訝異」！

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